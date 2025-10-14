Advertisement
Hindi Newsबिजनेस

TATA मोटर्स में क्या खेला हो रहा, एक झटके में 40% क्रैश हो गए शेयर, दो हिस्सों में बंट गई कंपनी, क्या होगा शेयरधारकों का ?

TATA Motors Share Crash: टाटा मोटर्स में पैसा लगाने वाले निवेशक उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब शेयर की कीमत 399 रुपये पर पहुंच गई. कल जो शेयर 699.90 रुपये पर बंद हुए थे, वो शेयर आज 40 फीसदी तक क्रैश होकर 399 रुपये पर पहुंच गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 14, 2025, 01:16 PM IST
Trending Photos

Tata Motors Shares: टाटा मोटर्स में पैसा लगाने वाले निवेशक उस वक्त हक्के-बक्के रह गए, जब शेयर की कीमत 399 रुपये पर पहुंच गई. कल जो शेयर 699.90 रुपये पर बंद हुए थे, वो शेयर आज 40 फीसदी तक क्रैश होकर 399 रुपये पर पहुंच गया. टाटा मोटर्स के शेयर शुरुआती कारोबार में ही बुरी तरह पिट गए.  मंगलवार 14 अक्टूबर को कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 40% तक की गिरावट दर्ज करने के बाद टाटा मोटर्स ने निवेशकों को थोड़ा परेशान किया, हालांकि इस गिरावट से आपको निराश या घबराने की जरूरत नहीं है.दरअसल से गिरावट टाटा मोटर्स के शेयर डीमर्जर ( Tata Motors Demerger)  की वजह से है. 

टाटा मोटर्स के शेयर क्यों आई गिरावट  

टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही. ये गिरावट डीमर्जर की वजह से है. टाटा मोटर्स अब दो हिस्सों में बंटने जा रहा है.  14 अक्टूबर यानी आज से टाटा मोटर्स का डिमर्जर आधिकारिक तौर पर हो गया. अब कंपनी ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल्स सेक्शन को Commercial Vehicles (CV) और पैसेंजर्स व्हीकल्स को Passenger Vehicles में बांट दिया है. अब ये दोनों अलग-अलग कंपनी के तौर पर काम करेगी. दोनों कंपनियां अलग-अलग कारोबार और ट्रेडिंग करेगी. पैसेंजर्स यूनिट के शेयर आज 399 रुपये पर खुले, वहीं कॉमर्शियल व्हीक्ल्स यूनिट की लिस्टिंग नवंबर में होगी .  

टाटा मोटर्स के डीमर्जर का क्या होगा शेयर धारकों को फायदा  

टाटा मोटर्स के डीमर्जर का फायदा शेयर धारको को मिलेगा. हर निवेशक को Tata Motors के हर 1 शेयर के बदले 1 नया शेयर मिलेगा. यानी जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर हैं, उन्हें नए डीमर्ज किए गए बिजनेस के उतने ही शेयर मिलेंगे. यानी अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 1 शेयर हैं तो आपको कॉमर्शियल बिजनेस का भी एक शेयर मिलेगा. निवेशकों के लिए यह फैसला लंबे समय में बड़ा मौका बन सकता है. आपके पास टाटा मोटर्स में निवेश के लिए दो विकल्प होंगे. भले ही टाटा के मोटर्स अभी दबाव में हो, लेकिन लॉग टर्म में शेयर ने अच्छा प्रदर्शन किया है. टाटा मोटर्स का शेयर पिछले पांच सालों में 420% तक का रिटर्न दिया है. यह उन चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में रहा जिसने निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिए है.  टीवी-फ्रिज बनाने वाली कंपनी की शेयर बाजार में छप्परफाड़ एंट्री, ₹1140 के शेयर ₹1715 पर हुआ लिस्ट,निवेशक मालामाल

 

