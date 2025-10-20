Advertisement
trendingNow12969126
Hindi Newsबिजनेस

इस मुस्लिम देश से भर-भर कर भारत आ रहा है पैसा, क्यों मची है पैसे भेजने की होड़ , भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कितना फायदा ?

UAE to India: भारत में विदेशों से हर साल पैसा आता है. विदेशों में बसे भारतीय अपने देश पैसा भेजते हैं. RBI की रिपोर्ट के मुताबिक  वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में बसे भारतीय ने 135 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 20, 2025, 04:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इस मुस्लिम देश से भर-भर कर भारत आ रहा है पैसा, क्यों मची है पैसे भेजने की होड़ , भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कितना फायदा ?

Remittances to India: भारत में विदेशों से हर साल पैसा आता है. विदेशों में बसे भारतीय अपने देश पैसा भेजते हैं. RBI की रिपोर्ट के मुताबिक  वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में बसे भारतीय ने 135 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजा है. विदेशों में बसे भारतीयों की बदलौत IMF और विश्व बैंक ने भारत को टॉप रेमिटेंस रिसीविंग नेशन का दर्जा बताया है. भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अमेरिका से आता है. इन सबके बीच एक आंकड़ा चौकाने वाला है. 

मुस्लिम देश से मची पैसा भेजने की होड़  

भारत में आने वाले रेमिटेंस में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब की हिस्सेदारी बढ़ी है. यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय भर-भर कर पैसा अपेन देश भेज रहे हैं. इन देशों में रहने वाले भारतीयों के बीच इन दिनों भारत में पैसा भेजने की होड़ सी मच गई है. अब बताते हैं कि इसकी असली वजह क्या है. दरअसल, भारतीय रुपया की कीमत यूएई दिरहम के मुकाबले गिरकर ₹23.5 प्रति दिरहम तक पहुंच गई है. इस मद्देनजर NRI इसका फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा रकम भारत भेजना चाह रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक,रुपया जब से गिरकर ₹23.8 प्रति दिरहम के आसपास पहुंचा है,विदेश से भारत भेजे जा रहे पैसों में तेज उछाल आया है. इससे वे कम रुपये में ज्यादा दिरहम भेज पा रहे हैं. यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के इस कदम से भारत में उनके परिवारों को ज्यादा पैसे मिल रहा है.  अप्रैल की शुरुआत से ऐसा देखने को मिल रहा है.  

 मुस्लिम देश से मनी ट्रांसफर की रफ्तार के पीछे वजह क्या है?

खाड़ी देशों के करेंसी एक्सचेंज हाउसों की माने तो जून 2025 से AED से INR में लेनदेन तेजी से बढ़े हैं. इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, जिनके पास भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, वे तुरंत भारत भेज रहे हैं. UAE के एक एक्सचेंज हाउस के सीनियर अधिकारी ने गल्फ न्यूज से कहा कि हाल के हफ्तों में AED-INR रेमिटेंस के लिहाज से सबसे अच्छा दिन रहा.आमतौर पर जून महीने में प्रवासी भारतीय छुट्टियों और ट्रैवल खर्चों की वजह से भारत पैसे कम भेजते थे, लेकिन इस बार गिरते हुए रुपये के चलते ट्रेंड बदला है.  

क्या होता है रेमिटेंस. इससे भारत को किया फायदा  
 
जब विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने परिवार या किसी व्यक्ति को भारत में पैसा भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है.इस रेमिटेंस से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है. इससे देश में डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाता है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

India economy

Trending news

'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
PM Narendra Modi
INS विक्रांत पर रात में जल्दी क्यों सो गए पीएम मोदी? जवानों से दिवाली पर खोला राज
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
air pollution
मास्क पहनना हुआ जरूरी! खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, दिवाली से पहले ही बिगड़े हालात
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
karnataka
एक मुख्यमंत्री जिनके माता-पिता... सिद्धारमैया के सनातन पर बयान के बाद VHP का वार
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
West Bengal
शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर घुसपैठियों का हमला, नेता ने TMC पर लगाया आरोप
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं
diwali 2025
राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने इस अंदाज में दी दिवाली की शुभकामनाएं