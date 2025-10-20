इस मुस्लिम देश से भर-भर कर भारत आ रहा है पैसा, क्यों मची है पैसे भेजने की होड़ , भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे कितना फायदा ?

Remittances to India: भारत में विदेशों से हर साल पैसा आता है. विदेशों में बसे भारतीय अपने देश पैसा भेजते हैं. RBI की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशों में बसे भारतीय ने 135 अरब डॉलर रेमिटेंस भेजा है. विदेशों में बसे भारतीयों की बदलौत IMF और विश्व बैंक ने भारत को टॉप रेमिटेंस रिसीविंग नेशन का दर्जा बताया है. भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अमेरिका से आता है. इन सबके बीच एक आंकड़ा चौकाने वाला है.

मुस्लिम देश से मची पैसा भेजने की होड़

भारत में आने वाले रेमिटेंस में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब की हिस्सेदारी बढ़ी है. यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय भर-भर कर पैसा अपेन देश भेज रहे हैं. इन देशों में रहने वाले भारतीयों के बीच इन दिनों भारत में पैसा भेजने की होड़ सी मच गई है. अब बताते हैं कि इसकी असली वजह क्या है. दरअसल, भारतीय रुपया की कीमत यूएई दिरहम के मुकाबले गिरकर ₹23.5 प्रति दिरहम तक पहुंच गई है. इस मद्देनजर NRI इसका फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा रकम भारत भेजना चाह रहे हैं.

गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक,रुपया जब से गिरकर ₹23.8 प्रति दिरहम के आसपास पहुंचा है,विदेश से भारत भेजे जा रहे पैसों में तेज उछाल आया है. इससे वे कम रुपये में ज्यादा दिरहम भेज पा रहे हैं. यूएई और सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के इस कदम से भारत में उनके परिवारों को ज्यादा पैसे मिल रहा है. अप्रैल की शुरुआत से ऐसा देखने को मिल रहा है.

मुस्लिम देश से मनी ट्रांसफर की रफ्तार के पीछे वजह क्या है?

खाड़ी देशों के करेंसी एक्सचेंज हाउसों की माने तो जून 2025 से AED से INR में लेनदेन तेजी से बढ़े हैं. इंडस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, जिनके पास भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, वे तुरंत भारत भेज रहे हैं. UAE के एक एक्सचेंज हाउस के सीनियर अधिकारी ने गल्फ न्यूज से कहा कि हाल के हफ्तों में AED-INR रेमिटेंस के लिहाज से सबसे अच्छा दिन रहा.आमतौर पर जून महीने में प्रवासी भारतीय छुट्टियों और ट्रैवल खर्चों की वजह से भारत पैसे कम भेजते थे, लेकिन इस बार गिरते हुए रुपये के चलते ट्रेंड बदला है.

क्या होता है रेमिटेंस. इससे भारत को किया फायदा



जब विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक अपने परिवार या किसी व्यक्ति को भारत में पैसा भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंस कहा जाता है.इस रेमिटेंस से भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है. इससे देश में डॉलर जैसे विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाता है.