ट्रंप का एक यू-टर्न और बदल गई सोना-चांदी, तेल, शेयर मार्केट सबकी चाल...ब्लैक मंडे के बाद क्या मंगलमय होगा मंगलवार ?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो खुद डेडलाइन खत्म होने से पहले पलट गए. ट्रंप ने एक बयान दिया, जिसके बाद खाड़ी युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर ऐलान किया कि वो अगले 5 दिनों तक ईरान पर कोई सैन्य हमला नहीं करेंगे. इससे पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी थी अगर वो अगले 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो उसके पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा. इस अल्टीमेटम में अभी कुछ घंटे बचे ही थे कि उससे पहले ही ट्रंप ने यूटर्न लेते कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल उसपर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे. ईरान पर ट्रंप के इस बैकआउट से युद्ध का पूरा सीन पलट गया है. शेयर मार्केट, कच्चे तेल, सोना-चांदी सबने अपना रास्ता बदल लिया.

ट्रंप के बयान से बदल गया बाजार का सीन

ट्रंप का यह बयान युद्ध से अमेरिका के पीछे हटने का संकेत दे रहा है. अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं करने का भरोसा दिया है, जिसके बाजार को मूड चेंज हो गया. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना और मार्केट में जबरदस्त तेजी लौट आई. ट्रंप के बयान के बाद Dow Jones फ्यूचर्स 769 अंक चढ़ गए. S&P 500 चढ़ा और Nasdaq-100 फ्यूचर्स में भी 2.7 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. ट्रंप के बयान के बाद GIFT Nifty इंडेक्स 3% से अधिक उछलकर 687 अंक चढ़कर 23,150 के स्तर पर पहुंच गया. बता दें कि ईरान पर 48 घंटे की धमकी के बाद भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई. BSE Sensex 1,836.57 अंक टूटकर 72,696.39 पर बंद हुआ.

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4 मिनट में कच्चे तेल 13 फीसदी गिरा कच्चा तेल

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद बाजार टर्नअराउंड होता दिखा. अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद सीजफायर वाली स्थिति दिख रही है. फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है. इस स्थिति ने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा क्रैश आ गया. जो कच्चा तेल लगातार चढ़ते हुए आज 113 डॉलर के ऊपर था, अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद गिरकर 100.56 डॉलर प्रति बैरल से नीचे गिर गया.अगले ही पल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 16% गिरकर 92 डॉलर प्रति बैरल के निचले आ गया. WTI 13.5% गिरकर 85.28 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. पढ़ें- सोने में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या है ईरान जंग का 'गोल्ड कनेक्शन', खरीदारी का गोल्डन चांस या और गिरेगा भाव?

सोने-चांदी ने बदल ली चाल, कीमतों में तेजी लौटी

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, युद्ध के बढ़ते हमलों के चलते सोने-चांदी में भारी गिरावट आ रही थी.सोमवार को सोना 10.10 फीसदी तक क्रैश हो गया तो चांदी 2 लाख के नीचे पहुंच गया. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद सोना 18 फीसदी से अधिक गिर गया. आज की गिरावट ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया. सोने का मार्केट कैप 7.3 ट्रिलियन डॉलर कम हो गया. जिसके बाद लोगों ने इसे सेफ हैवन मानने तक से इनकार कर दिया. लोग इसकी चर्चा कर ही रहे थे कि ट्रंप की सीजफायर वाली गुगली ने सोने में सीधा यूटर्न ला दिया. गिरने वाला सोना फिर से चढ़ने लगा. सोने के दाम में तेजी लौटी और हाजिर सोना 1.66% की बढ़त के साथ 4,391 डॉलर पर पहुंच गया. MCX पर बात करें तो सोने ने 4% की रिकवरी की. चांदी 3 फीसदी कर चढ़ गया. अप्रैल डिलीवरी वाला सोना रिकवर कर 1,39,396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 220,976 रुपये पर ट्रेड कर रही है.

ब्लैक मंड के बाद मंगलमय होगा मंगलवार ?

सोमवार को दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए भारी गिरावट का दिन रहा. शेयर बाजार में सेंसेक्स 1,836.57 अंक यानी 2.46% गिरकर 72,696.39 पर बंद हुआ. निफ्टी 601.85 अंक टूटकर 22,512.65 के स्तर पर आ गया. सोमवार इस गिरावट के चलते BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप ₹14 लाख करोड़ घटकर ₹414.76 लाख करोड़ रह गया है. सोमवार को शेयर बाजार निवेशकों के लिए ब्लैकमंडे साबित हुआ. निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. वहीं देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति के सीजफायर वाले बयान के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार का दिन बाजार के लिए बेहतर रहेगा. गिफ्ट निफ्टी में उछल संकेत दे रहे हैं कि मंगलवार को सेंसेक्स सकारात्‍मक संकेत दे सकता है.

क्या खत्म होने वाला है अमेरिका-ईरान का युद्ध

फिलहाल ये कहना जल्दबाजी है कि ये जंग खत्म हो गई है. ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो बातचीत से आगे बढ़ना चाहते हैं. उन्होंने 5 दिनों तक ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी का दावा किया है. अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी बातों पर टिके रहे और ईरान ने भी इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी तो बाजार में जारी उठा पटक थम सकती है. ग्लोबल सप्लाई चेन का लाइफलाइन कहलाने वाला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल सकता है. भारत में कच्चे तेल और गैस संकट खत्म हो सकता है. पढ़ें- होर्मुज पर महासंग्राम के बीच भारत में आज से कमर्शियल LPG का 50% कोटा, संकट के बीच बदले नियम