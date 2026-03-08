Advertisement
जिस तेल पर लगाई थी पाबंदी, अब ट्र्ंप क्यों चाहते हैं भारत खरीदे वही रूसी तेल, पर बात पहले वाली नहीं, US के साथ ट्रेड डील का क्या ?

जिस तेल पर लगाई थी पाबंदी, अब ट्र्ंप क्यों चाहते हैं भारत खरीदे वही रूसी तेल, पर बात पहले वाली नहीं, US के साथ ट्रेड डील का क्या ?

India Russia Oil:  भारत ने रूस से तेल की खरीद को बढ़ा दिया है. अमेरिका, जिसने रूसी तेल पर पाबंदी लगाई अब वो भी चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदे, हालांकि इस बार रूसी तेल की कीमत पर मिलने वाला डिस्काउंट भारत के लिए बदल गया है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 08, 2026, 06:42 PM IST
जिस तेल पर लगाई थी पाबंदी, अब ट्र्ंप क्यों चाहते हैं भारत खरीदे वही रूसी तेल, पर बात पहले वाली नहीं, US के साथ ट्रेड डील का क्या ?

India US Trade Deal: ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत करने के बाद अमेरिका का भारत को लेकर रूख बदल गया है. खासकर तेल के मामले में तो ये साफ-साफ दिख रहा है. जो अमेरिका अब तक रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर पेनेल्टी लगा रहा था, 25 फीसदी का टैरिफ वसूल रहा था, अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि वो रूस से तेल की खरीद कर सकता है.  ऐसे में ये सवाल लाजिमी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का मन कैसे बदल गया या ट्रंप तेल के साथ कोई नया खेल प्लान कर रहे हैं ? तेल पर चल रहे वाद-विवाद के बीच भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का क्या होगा ?  वही रूस की तेल पर अमेरिकी पाबंदी हटने से भारत को पहले वाला मुनाफा नहीं हो रहा है. 

रूसी तेल पर क्यों बदल गए डोनाल्ड ट्रंप ?  

ईरान के साथ जंग की शुरुआत के बाद कच्चे तेल पर बढ़ते दवाब और कीमतों में जारी तेजी के बाद अमेरिका ने रूसी तेल पर अपने रूख में बदलाव कर लिया है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगा दी है. जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई चेन पर खतरा मंडराने लगा है. तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 92 डॉलर प्रति बैरल को पार कर चुकी है. ऐसे में बढ़ रहे वैश्विक ऊर्जा संकट की वजह से अमेरिका से भारत के लिए रूसी तेल की खरीद में छूट देने का फैसला किया. अमेरिकाने भारत को 30 दिन की विशेष छूट देने की बात कही.  पढ़ें:  जंग से भड़की महंगाई की आग, तेल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, भारत में सिलेंडर महंगा,पड़ोस में पेट्रोल-डीजल के ₹55 चढ़े, टंकी फुल करवाने की मची होड़

 

भारत का फिर से अमेरिका को दो टूक जवाब 

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट में भारत के रूसी तेल की खरीद पर 'अनुमति' शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि वैश्विक सप्लाई में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए भारत को यह अनुमति दी गई है. इस पर भारत के सटीक पलटवार करते हुए कहा कि उसे किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब भारत ने अमेरिकी दावों का खंडन किया हो. भारत हमेशा से कहता रहा है कि वो वहीं से तेल खरीदेगा, जहां से उसे सस्ता मिलेगा. तेल की खरीद का फैसला भारत के लिए राष्ट्रहित से जुड़ा है. 

भारत के लिए रूसी तेल में पहली वाली बात नहीं ?

भारत ने फरवरी से ही रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है. फरवरी में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा है. टैंकर ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फरवरी में रूस ने भारत को लगभग 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई किया. इससे पहले साल 2022 से भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना रहा. रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध  लगाए जाने के बाद आपूर्ति कुछ कम हुई, अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इसकी सप्लाई को बढ़ा दिया गया है.  हालांकि अब रूसी तेल में अब पहले वाली बात नहीं रही. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से तेल पर छूट को कम कर दिया है.   पढ़ें- मिडिल ईस्ट जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी ₹10000 हुई सस्ती, युद्ध के बीच तेल-गैस महंगा पर क्यों सस्ता हो रहा गोल्ड ?

 

रूसी तेल पर भारत की छूट हुई कम  

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को मिलने वाले तेल पर अब छूट कम कर दिए गए हैं. डिस्काउंट कम होने से रूसी तेल अब भारत के लिए महंगा हो गया है. रूस ने भारत के लिए रशियन यूराल को ब्रेंट के मुकाबले 4-5 डॉलर प्रति बैरल महंगा कर दिया है. पहले भारत को इस तेल पर 13 डॉलर प्रति बैरल तक का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन अब उसे घटाकर कम कर दिया गया है. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  ने फरवरी 2026 में 13 डॉलर के डिस्काउंट पर रूसी तेल के दो कार्गो खरीदे थे. अब उसपर सिर्फ 4 से 5 डॉलर का डिस्काउंट मिल रहा है.  रूसी तेल बेचने वाले ट्रेडर के मुताबिक भारतीय रिफाइनर मार्केट में वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार तेल की कीमतें ज्यादा हैं. बता दें कि रूस भारत को भरोसा दिला चुका है कि वो उसके लिए तेल की सप्लाई उपलब्ध करवाता रहेगा. 

तेल पर वाद-विवाद के बाद ट्रेड डील का क्या ?  

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट पर हमले के बाद और टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को लगे झटके की वजह से इस पर ब्रेक लग गया है.रूसी तेल पर अमेरिका के 30 दिन की मोहलत पर भारत ने उसे सटीक जवाब दे दिया है. ऐसे में अब सवाल है कि भारत के ट्रेड डील का क्या होगा ? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बारे में कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आने वाले एक-दो महीनों में अंतिम दौर पर पहुंच जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में सबसे बेहतर ट्रेड डील हासिल की है. उन्होंने कहा कि अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

trade deal

