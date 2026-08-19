नोएडा में बनने जा रही 'जापानी सिटी' से क्या कुछ बदलेगा ? 500 एकड़ के इस इलाके से कैसे बदलेगी यूपी की पूरी इकोनॉमिक्स

Japan City in Greater Noida: 1442 किलोमीटर में बसा उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर शहर गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है. यूपी के कुल GDP में 10 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला ये शहर एक बार फिर चर्चा में है. 2.63 लाख करोड़ की इकोनॉमी वाले नोएडा, जिसे यूपी की 'नाक' कहा जाता है, उसने दुनियाभर की कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व में 25 फीसदी का योगदान रखने वाले नोएडा में बड़े निवेश की तैयारी की जा रही है. यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि बिना नोएडा के इसे हासिल कर पाना आसान नहीं है. इसी वजह से 18 से 23 अगस्त तक चलने वाली यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में नोएडा की दावेदारी सबसे प्रबल है.
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्टचरिंग का मेन सेंटर बनने की तैयारी कर रहा है. जापान के कारोबारियों, निवेशकों, कंपनियों के लिए बेहतर इकोसिस्टम तैयार करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ में जापानी सिटी बनाने की प्लानिंग है. सेक्टर 15A में जापानी सिटी बनाने की योजना है. जिसका मकसद जापानी कंपनियों, उनके सप्लायर्स और सप्लाई चेन के लिए एक हब तैयार करना है.
नोएडा जापानी निवेशकों, मैन्युफैक्चर्स के लिए पंसदीदा हब बनता जा रहा है. करीब 3191 करोड़ रुपये के निवेश की प्लानिंग है. यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की 2025 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है. मिंडा कॉरपोरेशन कुल 1166 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है. राष्ट्रीय राजधानी से सटे इस हाईटेक शहर को लेकर निवेशकों का रुझान लगातार बढ़ रहा है. ट्रेड और आसान ट्रांसपोर्टेशन, बेहतर इकोसिस्टम, डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मजबूत गवर्नेंस जैसे कई फैक्टर्स हैं, जो निवेशकों को नोएडा की ओर खींचते हैं.
यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में 500 एकड़ में 'जापानी सिटी' बनाकर जापानी कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने की योजना है. प्रस्तावित सिटी को औद्योगिक गतिविधियों पर मजबूत फोकस के साथ विकसित की जा रही है. रेसिडेंशियल, कमर्शियल और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं शामिल होंगी. करोड़ों रुपये के खर्च से ये सिटी बनेगी, लेकिन सवाल यह कि आखिर नोएडा को इस जापानी सिटी की जरूरत क्यों पड़ी ? यमुना और हिंडन के बीच जो इलाका 5 दशक पहले तक वीरान था, वो निवेश का सेंटर कैसे बन गया है ?
नोएडा अब सिर्फ यूपी का 'शो विंडो' नहीं, बल्कि देश-दुनिया के निवेशकों के लिए बेहद भरोसेमंद डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. जापानी सिटी के जरिए यूपी सरकार बड़ी जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को एक कॉमन जगह पर लाने की योजना पर काम कर रही है. इससे एक कंपनी के आने के बाद उससे जुड़े कई और कारोबार के लिए नोएडा के रास्ते खुल जाएंगे. जापानी सिटी के जरिए सरकार यूपी में जापानी मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत बेस तैयार कर रही है.
जापान के साथ सिर्फ निवेश नहीं आएंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज नोएडा पहुंचेगा. ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों पर भी जापानी कंपनियों का निवेश बढ़ाने का मौका मिलेगा. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर के साथ-साथ भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी जापानी कंपनियों का निवेश लाने की कोशिश की जा रही है. निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में प्रस्तावित जापानी सिटी (Japanese City) के लिए 60 फीसदी तक की जमीन की खरीदारी को पूरा कर लिया गया है. सिटी के अंदर उद्योग, ऑफिस, कंपनियां, फैक्ट्रियां, जापान सिटी की कंपनियों में काम करने वालों के लिए घर, स्कूल, अस्पताल, समेत दूसरी सभी सुविधाएं होगी. यहां सेमीकंडक्टर निर्माण, एआई तकनीक, ग्रीन एनर्जी, और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां निवेश कर रही है. जापान की सुमितोमो, पैनासोनिक, तोशिबा, होंडा, और टोयो डेंसो जैसी 200 से अधिक कंपनियां और उद्योगपति यहां निवेश की तैयारी कर रहे हैं.
प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं, सिंगल-विंडो क्लियरेंस और आधुनिक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी जैसे कई फैक्टर्स हैं, जो जापानी कंपनियों को नोएडा की ओर खींच रहे हैं.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर), दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC), डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नोएडा से ग्लोबल ट्रेड को आसान बनाती है.
सरकारी प्रोत्साहन और मजबूत नीतियों की बदौलत जापानी निवेशकों नोएडा, यूपी में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं. सेक्टर-स्पेशल इंसेंटिव, आसान सब्सिडी और पारदर्शी 'सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम' इन्वेस्टर्स और कंपनियों को यूपी में निवेश को आसान बना देते हैं.
सिटी प्लानिंग, चौड़ी सड़कें, 'वॉक-टू-वर्क' ट्रेंड- ऑफिस ,मेट्रो और एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी ने कंपनियों को नोएडा के तरफ खींचा है. सबसे बड़ा रोल जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेस का रहा है. जेवर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी दुनियाभर से आसान हो गई है. यमुना एक्सप्रेसवे के साथ देश-दुनिया में माल की ढुलाई आसान बन गया है.
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड कार्गो हब: जेवर एयरपोर्ट में बन रहा विशाल कार्गो टर्मिनल नोएडा को उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट हब बना देगा.
मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: यमुना एक्सप्रेसवे के साथ-साथ एयरपोर्ट, दिल्ली-एनसीआर से जोड़ने के लिए रैपिड रेल , मेट्रो लाइन और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे नोएडा से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट को आसान बनाता है. ऐसे में इन जगहों पर कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना आसान होता है.
नोएडा की नीतियों और प्लानिंग के भरोसे ने सिर्फ जापानी नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां यहां निवेश के लिए आकर्षित है, साल 1997 में सबसे पहले LG ने ग्रेटर नोएडा में कदम रखा. फिर सैमसंग (Samsung) ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां लगाई. धीरे-धीरे माइक्रोसॉफ्ट, HCL, एडोब, बार्कलेज जैसी कंपनियों ने इसे टेक हब बना दिया. नोएडा की पहचान रियल एस्टेट से साथ-साथ टेक हब के तौर पर होने लगी. बीते PTI, NSEZ और इन्वेस्ट यूपी की साइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 साल में ...