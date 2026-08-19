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नोएडा में बनने जा रही 'जापानी सिटी' से क्या कुछ बदलेगा ? 500 एकड़ के इस इलाके से कैसे बदलेगी यूपी की पूरी इकोनॉमिक्स

Noida Japan City : नोएडा में 500 एकड़ में जापान सिटी बनाने की तैयारी है. करोड़ों रुपये की लागत से इसे तैयार किया जाएगा. इस सिटी में क्या खास होगा ? क्यों इसकी जरूरत पड़ी है? जापानी सिटी बनने से यूपी की इकोनॉमी पर क्या असर होगा ?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 19, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:39 PM IST
नोएडा में बनने जा रही 'जापानी सिटी' से क्या कुछ बदलेगा ? 500 एकड़ के इस इलाके से कैसे बदलेगी यूपी की पूरी इकोनॉमिक्स

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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