Millennials Lifestyle Change: एक समय था ज‍ब कोई आदमी घर में नया सामान लाना अपनी शान से जोड़कर देखता था. लेक‍िन धीरे-धीरे समय बदला तो शहरी मिलेनियल्स सामान खरीदने से दूरी बना रहे हैं. फर्नीचर से लेकर गैजेट्स और फैशन तक यूथ किराये पर चीजें लेने को तवज्‍जो दे रहे हैं. यह ट्रेंड नहीं बल्‍क‍ि लाइफस्‍टाइल का बड़ा बदलाव है. इस बदलाव के पीछे फ्लैक्‍सीब‍िल‍िटी, बढ़ती कॉस्‍ट‍िंग और महत्वाकांक्षाएं सब हैं. जानकारों का कहना है लोग पहले से स्‍मार्ट हो गए हैं और उनका मानना है क‍ि घटती कीमत वाले प्रोडक्‍ट में इनवेस्‍टमेंट क्‍यों करें, जब सामान को क‍िराये पर लेकर अपग्रेड किया जा सकता है?

किराये के सामान को बदलने में आसानी

जॉब हॉपिंग, को-लिविंग स्पेस और छोटे अपार्टमेंट्स के बीच शहरी जीवन लगातार बदल रहा है. गुड़गांव में नौकरी करने वाले राहुल बताते हैं जब नौकरी या शहर बदलता है तो भारी फर्नीचर या महंगे इक्‍युपमेंट ले जाना मुश्किल होता है. किराये के सामान को आसानी से बदला जा सकता है. एसी, फ्र‍िज हो या कोई और सामान, सभी सामान की मेंटीनेंस की ज‍िम्‍मेदारी क‍िराये पर देने वाली की होती है. बस इसे यूज करो और लौटा दो.

बढ़ते खर्च सामान की खरीदारी को मुश्‍क‍िल बना रहे

बढ़ते दाम, ईएमआई और रोजमर्रा के खर्चे बड़े सामान की खरीदारी को मुश्‍क‍िल बना रहे हैं. इन सबके बीच असल बदलाव मानसिकता में है. राहुल कहते हैं लोग अब चीजें रखने से ज्यादा उनको यूज करना चाहते हैं. मैकिंसे की रिपोर्ट के अनुसार 79% कस्‍टमर लाइफस्‍टाइल कम क‍िये ब‍िना सस्ते ऑप्‍शन तलाश रहे हैं. किराये का सामान इसमें पूरी तरह फिट बैठता है. मिनिमलिज्म महज इंस्टाग्राम फीड तक सीमित नहीं. इसका खर्च करने का तरीका भी बदल रहा है.

किराये का सामान माल‍िकाना हक में होने वाली मेंटली टेंशन से मुक्ति देता है. लोग अपने एक्‍सपीर‍ियंस पर पैसा खर्च करना पसंद कर रहे हैं, न क‍ि प्रोडक्‍ट जमा करने पर. किराये से बार-बार अपग्रेड संभव है लेक‍िन इसे खरीदने से अपग्रेड नहीं हुआ जा सकता. इस चलन की शुरुआत मेट्रो स‍िटी से हुई. लेकिन टियर-2 और टियर-3 स‍िटी भी इन मामलों में पीछे नहीं हैं. वित्तीय जागरूकता और महत्वाकांक्षी खपत ने छोटे शहरों में इस ट्रेंड को बढ़ावा द‍िया है. हर जगह लोग बिना मेंटीनेंस और लंबे कमिटमेंट के क्‍वाल‍िटी चाहते हैं. होम लोन, ईएमआई और महंगाई से जेब टाइट हो रही है. किराये पर सामान लेने से ल‍िक्‍व‍िड‍िटी बचती है.