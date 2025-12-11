आधी रात अमेरिका में हुआ बड़ा फैसला, अमेरिकियों को राहत पर असर भारत पर भी, फेड के फैसले से आपकी जेब पर असर

Advertisement
US Fed Rate Cut: आप जब रात में गहरी नींद में थे, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला हुआ, जिसका असर आप पर भी होगा. भारतीय समय के मुताबिक रात 12.30-1 बजे के आसपास अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल लगातार तीसरी बार अपनी ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 11, 2025, 03:44 PM IST
Us federal reserve interest rate cuts: आप जब रात में गहरी नींद में थे, अमेरिका ने एक ऐसा फैसला हुआ, जिसका असर आप पर भी होगा. भारतीय समय के मुताबिक रात 12.30-1 बजे के आसपास अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इस साल लगातार तीसरी बार अपनी ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की है. ये कटौती तो अमेरिका में हुई, लेकिन इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलेगा. 

भारत के लिए ब्याज दरों में कटौती के मायने 
जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से अमेरिका में फेडरल रिजर्व है. केंद्रीय बैंक भी महंगाई और अर्थव्यवस्था के आंकलन करने हुए रेपो रेट में कटौती करता है. ठीक उसी तरह अमेरिका में फेडरल रिजर्व करता है.  10 दिसंबर के अमेरिकी फेडरल ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की. फेडरल ने ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती कर ब्याज दरों को 3.50 फीसदी-3.75 प्रतिशत कर दिया.  इस कटौती के साथ ही अमेरिका में ब्याज दरें साल 2022 के बाद सबसे कम हो गई. ब्याज दरों में कटौती के बाद अमेरिका में लोगों के लिए होम लोन , कार लोन सस्ता हो जाएगा. इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि भारत पर भी दिखने वाला है.  

फेडरल के फैसले का भारत पर असर  

अमेरिका के केंद्रीय बैंक के फैसले का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमाओं का लांघते हुए भारत पर भी इसका असर दिखेगा. सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की. फेड के फैसले से भारतीय बाजार पर असर दिखेगा. ब्याज दर में कटौती होने से विदेशी निवेशक भारत का रूख कर सकते हैं. ब्याज दर कम होने से कर्ज लेना सस्ता होगा और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी. नकदी हाथ में रहने पर बाजार में निवेश बढ़ सकता है. भारतीय बाजार में FII बढ़ने से बाजार को सकारात्मक  माहौल मिलेगा और इससे तेजी आ सकती है.  

भारत के लिए खुश होने वाली बात  

अमेरिका में नीतिगत दरों में कटौती भारत के लिए नए अवसर है. अमेरिका में दरें कम होने का मतलब है बैंक जमा और बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न कम होना. यानी अमेरिकी निदेशकों को अमेरिका में निवेश पर कम रिटर्न मिलेगा, ऐसे में वो बेहतर रिटर्न के लिए भारतीय बाजार का रुख कर सकते हैं. भारत के शेयर बाजार, बॉन्ड में अमेरिकी निवेशकों का निवेश बढ़ सकता है. 

सोने पर आफत  

शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा, लेकिन सोने की कीमतें और रुला सकती है. अमेरिका में ब्याज दरें घटने से सोने में निवेश बढ़ता है. निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोने में निवेश बढ़ा देते हैं, ऐसे में मांग बढ़ने से सोने की कीमत बढ़ सकती है और सोना महंगा हो सकता है.  अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के चलते  भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) के निवेश प्रवाह बढ़ सकता है. इसका असर रुपये की चाल पर सीधा असर डाल सकता है. कुल मिलाकर ग्लोबल ट्रेडिंग का दौर ऐसा है कि एक के फैसले का असर दूसरे पर होता है.  

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

US Fed

