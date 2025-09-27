Advertisement
रूसी तेल पर अटकी है ट्रंप की गड्डी, अब भारत के मुंह में जबरन मक्का ठूंसने को बेताब अमेरिका, क्या फिर फंस गई ट्रेड डील?

Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आरोप लगाते हैं कि वो रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है तो उसके कॉर्मस सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक मक्का नहीं खरीदने पर भारत पर आरोपों की झड़ियां खोल देते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 27, 2025, 12:48 PM IST
रूसी तेल पर अटकी है ट्रंप की गड्डी, अब भारत के मुंह में जबरन मक्का ठूंसने को बेताब अमेरिका, क्या फिर फंस गई ट्रेड डील?

Indian US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर आरोप लगाते हैं कि वो रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है तो उसके कॉर्मस सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक मक्का नहीं खरीदने पर भारत पर आरोपों की झड़ियां खोल देते हैं. अमेरिका का आरोप है कि भारत अमेरिकी कॉर्न के लिए अपने बाजार नहीं खोल रहा. मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका इसे खपाने के लिए भारत पर दवाब बनाने की हर संभव कोशिश कर रहा है. ट्रेड डील पर दोनों देशों की ओर से अटकी बात की एक वजह यह भी है. भारत की अमेरिका से कॉर्न की खरीद बेहद कम है.  साल 2024-25 में भारत ने अमेरिका से केवल 1000 टन मक्का खरीदा, जो उसके कुल कॉर्न इंपोर्ट का सिर्प 0.94 फीसदी था.  यहीं वजह से कि भारत और अमेरिका के बीच मक्का अटकी हुई ट्रेड डील की बड़ी वजह बन गया है.  

रूसी तेल पर अटके हुए हैं ट्रंप

बार-बार रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर निशाना साधने वाले डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं. अब ट्रेड डील पर भी वो इस तेल की मुद्दा बना रहे हैं. अमेरिका का कहना है कि भारत जब तक रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक ट्रेड डील नहीं होगी. ये पहला मौका नहीं है जब ट्रेड ने रूस से तेल खरीद पर भारत पर निशाना साधा हो.  ट्रंप के बयान से साफ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का रास्ता रूसी तेल के रास्ते से होकर गुजरेगा. ट्रंप तल को लेकर अपनी जिद से इस डील में फिर से अडंगा डाल रहे हैं.  

मक्के पर भारत की पेशकश  

अमेरिका की ओर से भारत पर मक्के की खरीद पर दवाब बनाया जा रहा है. भारत की ओर से अब तक इस पर सख्त रूख रहा, लेकिन अब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के के आयात पर कुछ पाबंदियां हटाने को तैयार हो गया है. ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से मक्के की खरीद पर कुछ रियायत दे सकता है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय टीम ट्रेड डील के लिए अमेरिका में है. डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत की ओर से पहल की जा रही है. भारत मक्के और डिफेंस खरीद पर कुछ रियायतें देने को तैयार है. माना जा रहा है कि सरकार जीएम मक्के के आयात पर  कुछ प्रतिबंधों को कम कर सकता है.  

ट्रेड डील पर अटक सकती है बात  

भारत की ओर से ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए लगातार सकारात्मक कोशिशें जारी है. भारत अमेरिका से लगभग 40 अरब डॉलर की बड़ी खरीदारी पर विचार कर रहा है. मक्के, डिफेंस, तेल को शामिल किया गया है. वहीं जीएम मक्के की सीमित मात्रा खरीदने पर भी चर्चा की जा रही है. वहीं गैर-मुख्य डेयरी उत्पादों को खरीदने पर भी बात चल रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार फिर से रूसी तेल की जिद को लेकर अड़े हुए हैं.  भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अंडमान की गहराई में मिला छिपा 'खजाना', अब भारत के सुपरपावर बनने की राह होगी और आसान , हरदीप पुरी ने शेयर किया Video

 मक्के की खरीद पर अमेरिका का दवाब 
 
भारत ने पहले मक्का खरीद से इनकार कर दिया था, लेकिन ट्रेड डील पर सहमति बनाने के लिए अब वो राजी हो सकता है. माना जा रहा है भारत अमेरिका से मक्का खरीदकर उनका इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में कर सकता है. अमेरिका की ओर से भारत पर मक्के की खरीद को लेकर शुरू से दवाब बनाने की कोशिश हो रही है. अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी सोयाबीन और मक्का खरीदे, लेकिन भारत इससे साफ इनकार करता रहा है. जीएम किस्मों को लेकर चिंता जताते हुए इसके लिए इनकार किया. वो नहीं चाहती कि अमेरिकी कंपनियों को भारत के घरेलू एग्रीकल्चर सेक्टर मार्केट का एक्सेस मिले.  

अमेरिका भारत ट्रेड डील  

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर 13 फरवरी से बातचीत शुरू हुई, लेकिन अब तक इसे एक मोड़ तक नहीं पहुंचाया जा सका. पहले चरण की बेनतीजा बातचीत के बाद ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ ठोकते हुए कुल 50 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया. इसके बाद कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब तक ये डील अपने अंतिम रूप में पहुंच नहीं सकती है.  

Bavita Jha

बवीता झा
