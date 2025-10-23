Advertisement
रूसी तेल पर बिलबिला रहे ट्रंप, धमकी से नहीं बनी बात तो अब पिछले दरवाजे से भारत को नुकसान पहुंचाने का रचा षडयंत्र, बैन को बनाया हथियार

Donald Trump on Russia Oil:  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला उठे है. भारत उनके सामने झुक नहीं रहा, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है. तभी तो वो कभी टैरिफ तो कभी रूसी तेल को हथियार बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया तरीका अपना लिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:24 AM IST
US on Russia Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला उठे है. भारत उनके सामने झुक नहीं रहा, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही है. तभी तो वो कभी टैरिफ तो कभी रूसी तेल को हथियार बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया तरीका अपना लिया है. वो रूस के रास्ते भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं. 

रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध  

भारत और रूस की दोस्‍ती अमेरिका को हमेशा से चुभती रही है. ये चुभन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इस दोस्ती को तोड़ने के लिए भारत पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश कर ली है. भारत को दबाव में डालने के लिए उन्होंने पहले रूसी तेल के बहाने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया, लेकिन जब भारत तब भी पीछे नहीं हटा तो अब लगातार टैरिफ बढ़ाने की धमकियां दे रहे हैं. ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए रूस के बहाने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी है. रूस की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर ट्रंप एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं. रूस और भारत दोनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं.

2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध  

ट्रंप ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. ट्रंप ने रूस की सबसे बड़ी तेल उत्‍पादन कंपनियों रोसनेफ्ट (Rosneft) और लुकोइल (Lukoil) पर प्रतिबंध लगा दिया है.भले ही ट्रंप इस प्रतिबंध की वजह यूक्रेन के साथ युद्ध को बता रहे रहो, लेकिन असलियत कुछ और ही है. अमेरिका की ओर से रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाने का मकसद सिर्फ रूस की अर्थव्‍यवस्‍था पर चोट करना ही नहीं है, बल्कि उससे सबसे बड़े तेल खरीदार चीन और भारत को इनडायरेक्ट तौर पर नुकसान पहुंचाना है. जिन रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उससे तेल की खरीदारी करने वाले देश और दूसरी कंपनियों को अमेरिका के सख्त रवैये का सामना करना होगा. कुल मिलाकर ट्रंप पिछले दरवाजे से भारत पर रूसी तेल की खरीद रोकने का दवाब बढ़ा रहे हैं. 

 रूस को नुकसान पहुंचाने की साजिश 
बता दें कि रोसनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, जिसकी उत्‍पादन क्षमता साल 2025 की पहली छमाही के दौरान 36.7 लाख बैरल रोजाना की रही है. करीब 5.48 लाख करोड़ रुपये की कंपनी पर बैन लगाकर अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया है. वहीं लुकोइल की उत्‍पादन क्षमता भी 16 लाख बैरल प्रतिदिन और मार्केट कैप करीब 4.84 लाख करोड़ रुपये है.  इन कंपनियों पर प्रतिबंध के जरिए रूस के तेल निर्यात पर दवाब बढ़ाने की कोशिश हो रही है. सप्लाई को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही है. 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

