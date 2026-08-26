अमेरिका-ईरान की जंग में 'फंसा' भारत, 4 कंपनियों-3 भारतीय नागरिकों पर ट्रंप ने लगाया प्रतिबंध

US Sanctions on Indian Company: अमेरिका ने चार भारतीय कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. तीन भारतीय नागरिकों पर भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा है. ईरान युद्ध और तेहरान पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा रहे अमेरिका के निशाने पर भारतीय कंपनियां आ गई हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अब ईरान पर मिसाइलें नहीं दागेंगे. ईरान को झुकाने के लिए अब अमेरिका ने डॉलर को हथियार बनाया है. ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन अमेरिका के निशाने पर भारतीय कंपनियां आ गई. भारत की 4 कंपनियों को अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया.
अमेरिका ने भारत की 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट का आयात करने पर भारतीय कंपनियों को प्रतिबंधित किया है. सिर्फ कंपनियां ही नहीं, 3 भारतीय नागरिक भी अमेरिका की बैन की लिस्ट में शामिल हैं. अमेरिकी ट्रेजरी के मुताबिक इन भारत की तीन कंपनियों ने करीब 119 मिलियन डॉलर का ईरानी उत्पाद आयात किया है.
1. पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी (Portease Partners LLP)
2. सदाशिवा ओवरसीज लिमिटेड
3. पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड (PP Softtech)
4. प्राकृतीज इंफ्रा इम्पेक्स (Prakrutees Infra Impex) प्राइवेट लिमिटेड
इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान से तेल आयात का आरोप लगा है. अमेरिकी विदेश विभाग ने पोर्टईज पार्टनर्स एलएलपी के साझेदार इंद्रिस्मिया अशरफमिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी को भी प्रतिबंधित लोगों की सूची में डाल दिया है. उनपर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेपों के आयात में मदद का आरोप लगा है. जिस भारतीयों को अमेरिका ने बैन किया है, उसमें पीपी सॉफ्टटेक के निदेशक प्रशांत गर्ग को भी प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया है. सदाशिवा ओवरसीज पर करीब 69 मिलियन डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट का आरोप लगा है. पीपी सॉफ्टटेक और प्राकृतीज इंफ्रा इम्पेक्स ने करीब 25-25 मिलियन डॉलर मूल्य का ईरानी पेट्रोलियम उत्पाद आयात करने का आरोप लगा है.
अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. ईरान के आयात-निर्यात के अलावा उससे तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने वाले देशों पर भी कार्रवाई की बात कही है. अमेरिका ने ये भी चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा या उसे मदद पहुंचाएगा या उससे कच्चा तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात करेगा, उन्हें डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा. अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकार उसे समझौते के लिए दबाव बनाना चाहता है.अमेरिका ईरान के लिए संभावित सभी आय के स्रोतों को रोकने के उद्देश्य से नए प्रतिबंध लगा रहा है.
भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ही साल 2019 के बाद से ईरान के साथ तेल का व्यापार बंद कर दिया है. भारत ईरान के बीच करीब 1.25 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा बासमती चावल का है. भारत से करीब 810.08 मिलियन डॉलर का चावल ईरान को निर्यात किया गया. भारत ईरान से कच्चे तेल का आयोत नहीं करता है. चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ी आयातक देश है.