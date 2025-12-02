Advertisement
"सरकार और बैंकों के बयान में 4000 करोड़ का फर्क", विजय माल्या ने रिटायर्ड जज से क्यों की जांच की मांग?

भगौड़े व्यवसाई विजय माल्या ने जज से जांच की मांग की, सरकार और बैंकों के रिकवरी दावों में 4,000 करोड़ रुपये की गड़बड़ी बताई.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Dec 02, 2025, 04:17 AM IST
"सरकार और बैंकों के बयान में 4000 करोड़ का फर्क", विजय माल्या ने रिटायर्ड जज से क्यों की जांच की मांग?

Vijay Mallya called for an independent inquiry: देश से भागे हुए  बिजनेसमैन विजय माल्या ने सोमवार 1 दिसंबर 2025 को एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में इंडिपेंडेंट जांच की मांग की, ताकि उनसे मिले पैसे पर सरकार और बैंकों के दावों में बड़ी गड़बड़ियों की जांच की जा सके. 

 

"4000 करोड़ का फर्क क्यों?"

माल्या ने एक्स पर लिखा, “भारत सरकार और PSU बैंक कब तक मुझे और जनता को धोखा देते रहेंगे. फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि मुझसे 14,100 करोड़ रुपये वसूले गए. बैंक कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपये वसूले गए. 4,000 करोड़ रुपये के अंतर का क्या? अब, MOS पार्लियामेंट को बताते हैं कि मुझ पर अभी भी 10,000 करोड़ रुपये बकाया हैं, जबकि बैंक दावा करते हैं कि मुझ पर 7,000 करोड़ रुपये बकाया हैं. वसूले गए अमाउंट का कोई स्टेटमेंट या क्रेडिट नहीं है. जांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए एक रिटायर्ड जज को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता, खासकर जब मेरा जजमेंट डेट 6203 करोड़ रुपये था. मेरे मामले में ये बहुत खराब स्थिति है.”

 

अकाउंट स्टेटमेंट की बात
माल्या ने आगे कहा, "MOS फाइनेंस की तरफ पार्लियामेंट में पेश किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक, मुझसे कुल 15094.93 करोड़ रुपये वसूले गए हैं, जो दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बताए गए आंकड़े से लगभग 1,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है. कोई एक्सप्लेनेशन या अकाउंट स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया गया?"

 

 

 

उनका ताजा कमेंट किंगफिशर एयरलाइंस के बकाए की रिकवरी से जुड़ी कानूनी कार्रवाई के बीच आई हैं. भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उनसे जुड़े बड़े एसेट्स पहले ही जब्त कर लिए गए हैं, और उससे मिले पैसे का इस्तेमाल बकाया कर्ज के एक हिस्से को चुकाने में किया गया है.
 

यह भी पढ़ें- विजय माल्या, नीरव मोदी अकेले नहीं, 15 भगोड़े देश का ₹580000000000 लूटकर भागे, सरकार ने खोला वसूली का चिट्ठा, किसपर कितना बकाया ?
 

सरकार के बयान पर माल्या का जवाब
माल्या की ये पोस्ट उस दिन भी आई जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा को बताया कि माल्या और हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) समेत 15 लोगों को 31 अक्टूबर, 2025 तक फ्यूगिटिव इकॉनमिक ऑफेंडर एक्ट, 2018 के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEOs) घोषित किया गया है.

माल्या को आया गुस्सा
ये नया गुस्सा माल्या की इस साल की शुरुआत में भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंकों की आलोचना के बाद आया है, जिन पर कथित तौर पर उनके एसेट्स से हुई रिकवरी का पूरा और सही हिसाब छिपाने का आरोप है. उस समय, उन्होंने कहा था कि बैंकों को सरकार से मिले पैसों के बारे में ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बावजूद डिटेल्ड स्टेटमेंट पेश करने में नाकाम रहने के लिए "शर्मिंदा" होना चाहिए.

"शर्म आनी चाहिए"
उन्होंने X पर पोस्ट किया था, “जिन इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने मुझसे गारंटर के तौर पर पैसे लिए हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अभी तक रिकवरी का सही स्टेटमेंट जमा नहीं किया है, जबकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ-साफ कहा है कि उन्हीं बैंकों को 14,100 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं.”

 

कानूनी कार्रवाई कब तक नहीं करेंगे माल्या?
माल्या ने ये भी इशारा किया था कि जब तक इंडियन बैंक पूरी रिकवरी डिटेल्स नहीं बताते, तब तक वह यूनाइटेड किंगडम में कोई और कानूनी कदम नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा, “जब तक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक क्लियर नहीं हो जाते, मैं इंग्लैंड में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास एक सही जवाबी दावा है जिस पर सिर्फ इंडिया में ही फैसला हो सकता है.”

 

