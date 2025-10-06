Advertisement
Vodafone Idea को ₹9450 करोड़ मामले में तीसरी बार मिली राहत पर फिर भी लुढ़के शेयर , क्या है AGR विवाद ?

Vodafone Idea Share: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की 9450 करोड़ रुपये की याचिका पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दूरसंचार विभाग की ओर से मांगी जाने वाली 9450 करोड़ के अतिरिक्त AGR मामले वोडाफोन-आइडिया की ओर से दायर याचिका को फिलहाल के लिए टाल दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 06, 2025, 03:53 PM IST
Vodafone Idea को ₹9450 करोड़ मामले में तीसरी बार मिली राहत पर फिर भी लुढ़के शेयर , क्या है AGR विवाद ?

Vodafone Idea: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की 9450 करोड़ रुपये की याचिका पर सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने दूरसंचार विभाग की ओर से मांगी जाने वाली 9450 करोड़ के अतिरिक्त AGR मामले वोडाफोन-आइडिया की ओर से दायर याचिका को फिलहाल के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला 13 अक्तूबर को सुनाने का फैसला किया है. सोमवार को मामले की सुनवाी की खबरों के बीच Vodafone Idea के शेयर 5 फीसदी तक गिर गए, हालांकि बाद में सुनवाई टलने के बाद शेयर थोड़े संभले और 2 फीसदी का सुधार देखने को मिला. सोमवार को वोडाफोन-आइडिया के शेयर गिरने के बाद 8.49 रुपए पर कारोबार करते दिखे . अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.  ये तीसरी बार है जब इस मामले में सुनवाई टली है. वोडाफोन चाहती है कि AGR पर ब्याज और पेनल्टी माफ किया जाए. सरकार ने इसके लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा है. अब इस मामले पर फैसला 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा. 

क्या है AGR विवाद  

वोडाफोन आइडिया का विवाद सालों चल रहा है. AGR यानी Adjusted Gross Revenue का मतलब कमाई का वो हिस्सा, जिस पर कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और बाकी चार्ज देना होता है.पहले ये फीस सिर्फ नेटवर्क पर दिया जाता है, लेकिन बाद में कमाई के दूसरे हिस्से को भी जोड़ा गया. 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे एजीआर में जोड़ दिया.इसी फैसले के बाद से  सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच बकाया पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा शुरू हो गया.

क्या है वोडाफोन-आइडिया का एजीआर विवाद  

 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया पर ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज माफ करने की वोडाफोन आइडिया (वीआई) की याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. Vi ने अपने आवेदन में अपनी पिछली याचिका में संशोधन करने की मांग की है, जिसमें वित्त वर्ष 19 तक दूरसंचार विभाग की 9,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एजीआर मांग को रद्द करने की मांग की गई थी. संशोधित आवेदन में अब एजीआर बकाया की मूल राशि पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज के भुगतान से छूट की मांग की गई है.  

Vi ने कहा कि उसने जुर्माना लगाने के मुद्दे पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि एजीआर बकाया का भुगतान न करना वास्तविक था. इससे पहले, सरकार की ओर से अधिक समय मांगने के कारण 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने वोडाफोन आइडिया एजीआर केस की सुनवाई को 6 अक्टूबर को ट्रांसफर कर दिया था. पिछली कार्यवाही के दौरान डीओटी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वोडाफोन आइडिया की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था,और वोडाफोन आइडिया ने अनुरोध का विरोध नहीं किया था. ट्रंप ने कुल्हाड़ी पर पैर मार ली,भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले के देश पर मंडरा रहा 'महा-छंटनी' का खतरा, ₹13,31,75,25,00,000 की चपत...भारत के लिए भी सिरदर्द

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

