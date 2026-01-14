Union Budget: 1997 के बजट को क्यों कहा गया ‘ड्रीम बजट’? जानिए इसके पीछे की दिलचस्प कहानी

Dream Budget Story: मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां लगभग अब अपने अंतिम फेज में हैं. किसी भी देश के लिए उसका बजट बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है. इतना ही नहीं, जब तक इसे देश के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश नहीं किया जाए, तब तक इसकी गोपनीयता बनाई रखनी होती है. बजट किसी भी सरकार का आने वाले एक साल का कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है. एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बजट के जरिए यह बताती है कि वह आने वाले तय समय में क्या कुछ करने वाली है. बहरहाल, हम लगातार यहां बजट की कहानियों और इतिहास से जुड़ी घटनाओं को बता रहे हैं. आज बात करेंगे देश के उस बजट की, जिसे साल 1997 में तब के वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के द्वारा संसद में पेश किया गया था. उस बजट को ‘ड्रीम बजट’ (Dream Budget) कहा जाता है. आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं.

तब देश के प्रधानमंत्री थे एच. डी. देवेगौड़ा

साल 1997 की बात है. तब देश में प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा थे. इनके समय ही देश का ड्रीम बजट वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम के द्वारा पेश किया गया था. साल 1997 में ही प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के बाद 21 अप्रैल 1997 से देश के पीएम इंदर कुमार गुजराल (I.K. Gujral) बने थे. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे. इनके कार्यकाल में ही देश का बजट 28 फरवरी 1997 को पेश किया गया था, जिसे ड्रीम बजट भी कहा गया. अब आइए इस बजट की खास बात जानते हैं और यह भी जानेंगे कि आखिरकार इसे ड्रीम बजट क्यों कहा गया.

1997 के बजट में उठाए गए थे ये बड़े कदम

28 फरवरी 1997 को देश के तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के द्वारा एच. डी. देवेगौड़ा सरकार की ओर से बजट पेश किया गया था. इस बजट में कई बड़े कदम उठाए गए थे, जो देश के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी निवेशकों के लिए भी फायदेमंद रहे थे. ये कदम इस प्रकार से हैं-

> इस बजट में इनकम टैक्स की दर को 40 फीसदी से घटाकर 30 फीसदी कर दी गई थी.

> इसके अलावा देश में कॉर्पोरेट टैक्स से सरचार्ज भी हटा दिया गया था और रेट में कटौती की गई थी.

> वहीं, कस्टम ड्यूटी (आयात शुल्क) को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया था और कई सामानों पर इस ड्यूटी में कमी की गई थी.

> भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों (FIIs) की निवेश की लिमिट को बढ़ा दी गई. इससे उन्हें भारत में और अधिक निवेश करने का मौका मिल गया.

> इस बजट में कालेधन को सामने लाने के लिए वॉलंटियरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम भी लॉन्च हुई थी. इसके जरिए खास आर्थिक सुधारों की उम्मीद की गई थी.

> इस बजट में सर्विस सेक्टर में रोजगार को लेकर भी ध्यान दिया गया था.

> इस बजट में साल 1991 के LPG पॉलिसी को भी ध्यान में रखा गया और उसपर और अच्छे तरीके से काम किया गया.

> बजट से केंद्र सरकार के इनकम टैक्स कलेक्शन में अच्छी बढ़त हुई थी. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तब सरकार की इनकम टैक्स से 18,700 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जिसे बेहतर सुधार के रूप में देखा जाता है.

...तो इसलिए कहा गया ड्रीम बजट

ड्रीम बजट, नाम से ऐसा लगता है कि आपने जितना कभी सोचा भी ना हो, उससे कहीं अधिक इसमें मिल जाना. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1997 के बजट में इनमक टैक्स रेट में बड़ी कटौती की गई थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी. इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती हुई थी. इसने देश के आम लोगों से कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों तक को काफी राहत दी थी. बताया जाता है कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को गति भी मिली थी. इस कारण 1997 के इस बजट को 'ड्रीम बजट' कहा जाता है. यह सरकार के लिए भी ड्रीम बजट ही साबित हुआ क्योंकि इससे सरकारी इनकम में काफी बढ़त हुई.