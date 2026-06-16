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लग्जरी घड़ियां पिघलाकर क्या कर रहे हैं लोग; वजह चौंका देगी, गोल्ड से क्या है कनेक्शन?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खासकर ओमेगा, टैग ह्यूअर और कुछ अन्य ब्रांडों की विंटेज घड़ियां बड़ी संख्या में स्क्रैप की जा रही हैं. इनमें से कई घड़ियां अच्छी स्थिति में हैं और आसानी से कलेक्टरों को बेची जा सकती हैं, फिर भी उन्हें भट्ठियों में भेजा जा रहा है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 16, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:14 PM IST
लग्जरी घड़ियां पिघलाकर क्या कर रहे हैं लोग; वजह चौंका देगी, गोल्ड से क्या है कनेक्शन?
Image Credit: X/social media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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