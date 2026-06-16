/लग्जरी घड़ियां पिघलाकर क्या कर रहे हैं लोग; वजह चौंका देगी, गोल्ड से क्या है कनेक्शन?

Luxury Vintage Watches : दुनिया भर में लग्जरी घड़ियां केवल समय बताने का साधन नहीं मानी जातीं, बल्कि प्रतिष्ठा, विरासत और पारिवारिक यादों का प्रतीक भी होती हैं. कई महंगी घड़ियां पीढ़ियों तक संभालकर रखी जाती हैं. लेकिन, हाल के दिनों में एक ऐसा चलन देखने को मिल रहा है जिसने घड़ी प्रेमियों और इतिहासकारों की चिंता बढ़ा दी है. बढ़ती सोने की कीमतों के कारण लोग पुरानी लग्जरी घड़ियों को बेचने के बजाय उन्हें पिघलाकर उनका सोना निकाल रहे हैं.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, खासकर ओमेगा, टैग ह्यूअर और कुछ अन्य ब्रांडों की विंटेज घड़ियां बड़ी संख्या में स्क्रैप की जा रही हैं. इनमें से कई घड़ियां अच्छी स्थिति में हैं और आसानी से कलेक्टरों को बेची जा सकती हैं, फिर भी उन्हें भट्ठियों में भेजा जा रहा है.
ब्रिटेन के गोल्ड ट्रेडर जॉन व्हाइट ने हाल ही में 1970 के दशक की 18 कैरेट ओमेगा कॉन्स्टेलेशन घड़ी को पिघला दिया. उनका कहना है कि अगर इस घड़ी को नीलामी में बेचा जाता तो इसकी कीमत लगभग 4,000 से 4,500 पाउंड मिलती, जबकि इसमें मौजूद सोने की कीमत इससे कहीं अधिक थी. घड़ी को पिघलाने के बाद निकले सोने का मूल्य करीब 5,750 पाउंड निकला. ये संभावित बिक्री मूल्य से लगभग 35 प्रतिशत ज्यादा था. इसी वजह से उन्होंने इस वर्ष ऐसी कई घड़ियां स्क्रैप की हैं.
घड़ियों के इतिहास के जानकार एड्रियन हेलवुड इस प्रवृत्ति को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं. उनके अनुसार, जब कोई पुरानी घड़ी पिघलाई जाती है तो केवल धातु ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ा इतिहास, उसकी कहानी और उसकी पहचान भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है. कई घड़ियां परिवारों की भावनात्मक धरोहर होती हैं और पीढ़ियों की यादें अपने भीतर संजोए रखती हैं.
सेकेंड-हैंड लग्जरी वॉच कारोबार से जुड़े विशेषज्ञ जेम्स लैमडिन का कहना है कि मुख्य रूप से दो तरह की घड़ियां पिघलाई जा रही हैं. आधुनिक प्री-ओन्ड घड़ियां और पुरानी लेकिन कम कलेक्टिबल विंटेज घड़ियां. जिन मॉडलों का संग्रहणीय महत्व कम है. वे सबसे पहले स्क्रैप हो रही हैं.
इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह सोने की रिकॉर्ड कीमतें हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोने के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं. कई लग्जरी घड़ियों में पर्याप्त मात्रा में सोना इस्तेमाल होता है, जिससे कुछ मामलों में घड़ी के भीतर मौजूद सोने का मूल्य उसकी बाजार कीमत से भी अधिक हो जाता है. केवल पुरानी घड़ियां ही नहीं, बल्कि कुछ लगभग नई और कभी इस्तेमाल न की गई घड़ियां भी पिघलाई जा रही हैं. स्विट्जरलैंड के बाजार में कुछ ब्रांडों का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है. इसे बेचने की तुलना में सोना निकालना अधिक लाभदायक समझा जा रहा है.
हालांकि, सभी ब्रांड इस स्थिति से प्रभावित नहीं हैं. रोलेक्स और पाटेक फिलिप जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की घड़ियां अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं. इन ब्रांडों की सीमित उत्पादन नीति और भारी मांग के कारण उनकी रीसेल वैल्यू अक्सर उनमें मौजूद सोने की कीमत से कहीं अधिक होती है. कई लोकप्रिय मॉडलों के लिए ग्राहकों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है. इसलिए उन्हें पिघलाना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं माना जाता.
सोने की ऊंची कीमतों ने कई पुरानी लग्जरी घड़ियों को 'लिक्विड गोल्ड' में बदल दिया है. कभी स्टाइल, प्रतिष्ठा और विरासत की पहचान मानी जाने वाली ये घड़ियां अब अपने भीतर मौजूद सोने की वजह से नष्ट की जा रही हैं. इस कारण न केवल मूल्यवान वस्तुएं खत्म हो रही हैं, बल्कि घड़ी निर्माण के इतिहास का एक हिस्सा भी धीरे-धीरे मिटता जा रहा है.