/लग्जरी घड़ियां पिघलाकर क्या कर रहे हैं लोग; वजह चौंका देगी, गोल्ड से क्या है कनेक्शन?

इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह सोने की रिकॉर्ड कीमतें हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते सोने के दाम लगातार ऊंचे बने हुए हैं. कई लग्जरी घड़ियों में पर्याप्त मात्रा में सोना इस्तेमाल होता है, जिससे कुछ मामलों में घड़ी के भीतर मौजूद सोने का मूल्य उसकी बाजार कीमत से भी अधिक हो जाता है. केवल पुरानी घड़ियां ही नहीं, बल्कि कुछ लगभग नई और कभी इस्तेमाल न की गई घड़ियां भी पिघलाई जा रही हैं. स्विट्जरलैंड के बाजार में कुछ ब्रांडों का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है. इसे बेचने की तुलना में सोना निकालना अधिक लाभदायक समझा जा रहा है.