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FD पर बढ़ सकती है ब्याज दर! महंगाई RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर, जानिए कब बढ़ सकते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट?

जून 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.38% पर पहुंची है. बढ़ती महंगाई, कर्ज की डिमांड और जमा में सुस्ती जैसे संकेत बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में बैंक FD ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:32 PM IST
FD पर बढ़ सकती है ब्याज दर! महंगाई RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर, जानिए कब बढ़ सकते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट?
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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