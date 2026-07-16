/FD पर बढ़ सकती है ब्याज दर! महंगाई RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर, जानिए कब बढ़ सकते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट?

BankBazaar.com के CEO अधिल शेट्टी के मुताबिक, जनवरी 2026 में महंगाई 2.74% थी. ये जून तक बढ़कर 4.38% हो गई है. मानसून को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल तनावों ने महंगाई के दबाव को बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई 4% से ऊपर बनी रहती है या 6% के करीब पहुंचती है, तो RBI के लिए रेपो रेट बढ़ाने की संभावना मजबूत हो सकती है. हालांकि, केवल एक महीने की ऊंची महंगाई के आधार पर तुरंत ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती.