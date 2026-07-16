/FD पर बढ़ सकती है ब्याज दर! महंगाई RBI के 4% लक्ष्य से ऊपर, जानिए कब बढ़ सकते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट?

FD Interest Rates : भारत में जून 2026 के दौरान खुदरा महंगाई (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-CPI) बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है. ये मई में 3.93% थी. खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही. इसके साथ ही महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के टारगेट को पार कर चुकी है और अब उसके 6% के ऊपरी लेवल की ओर बढ़ रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अगले कुछ महीनों तक महंगाई ऊंची बनी रहती है और ईंधन की कीमतों के साथ ग्लोबल जियो-पॉलिटिकल परिस्थितियां भी दबाव बनाए रखती हैं, तो RBI अपनी आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठकों में रेपो रेट बढ़ाने पर विचार कर सकता है. महंगाई बढ़ने का असर केवल कर्ज की ब्याज दरों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का भी संकेत माना जाता है. खासकर शॉर्ट और मीडियम टर्म FD पर.
हालांकि, सिर्फ महंगाई ही नहीं, बल्कि कई अन्य कारण भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि बैंक आने वाले समय में FD की ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं. इनमें कर्ज की बढ़ती मांग, डिपाजिट की धीमी ग्रोथ, सरकारी बॉन्ड यील्ड का ऊंचा स्तर और छोटी बचत योजनाओं की आकर्षक ब्याज दरें शामिल हैं.
BankBazaar.com के CEO अधिल शेट्टी के मुताबिक, जनवरी 2026 में महंगाई 2.74% थी. ये जून तक बढ़कर 4.38% हो गई है. मानसून को लेकर अनिश्चितता और ग्लोबल तनावों ने महंगाई के दबाव को बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई 4% से ऊपर बनी रहती है या 6% के करीब पहुंचती है, तो RBI के लिए रेपो रेट बढ़ाने की संभावना मजबूत हो सकती है. हालांकि, केवल एक महीने की ऊंची महंगाई के आधार पर तुरंत ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती.
MIRA Money के को-फाउंडर आनंद के राठी का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ी है. इससे महंगाई और तेज हुई है.
विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के महीनों में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ से तेज रही है यानी बैंक जितनी तेजी से कर्ज दे रहे हैं. उतनी तेजी से उनके पास जमा नहीं बढ़ रही. अधिल शेट्टी के मुताबिक, अगर यह अंतर बना रहता है तो बैंकों को अधिक जमा आकर्षित करने के लिए FD पर बेहतर ब्याज दरें देनी पड़ सकती हैं. हालांकि, ये फैसला बैंक की नकदी और फंडिंग की स्थिति पर भी निर्भर करेगा.
बैंक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आमतौर पर FD पर ऐसी ब्याज दर देना चाहते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) के मुकाबले प्रतिस्पर्धी हो. फिलहाल 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड (10-Year G-Sec) की यील्ड जून की शुरुआत में 7% से घटकर 6.775% पर आ गई है. लेकिन, ये अभी भी कई बैंकों की FD दरों से अधिक है. ऐसे में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बैंक FD ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार कर सकते हैं.
सरकार की कई छोटी बचत योजनाएं फिलहाल 7% से अधिक ब्याज दे रही हैं. दिसंबर 2024 के बाद से इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं हुई है. ऐसे में अगर बैंक अधिक जमा जुटाना चाहते हैं, तो उन्हें इन योजनाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए FD पर ब्याज बढ़ाना पड़ सकता है.
MyMoneyMantra.com के संस्थापक और प्रबंध निदेशक राज खोसला के मुताबिक, RBI की किसी भी मौद्रिक नीति में बदलाव के बाद बैंक आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर 4-6 सप्ताह के भीतर FD की ब्याज दरों में संशोधन कर सकते हैं. हालांकि, ये पूरी तरह बैंक की फंडिंग जरूरतों और ऑपरेशन स्थिति पर निर्भर करता है.