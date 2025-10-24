Black Colour Vande Bharat: भारतीय रेलवे की लग्‍जरी ट्रेन की बात हो तो सबसे पहले वंदे भारत का नाम आता है. सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन वंदे भारत इन द‍िनों लोगों की पसंदीदा बनी हुई है. रेलवे की तरफ से जल्‍द स्‍लीपर वंदे भारत को शुरू करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. प‍िछले द‍िनों स्‍लीपर वंदे भारत के फर्स्‍ट एसी कोच के अंदर के फोटो भी सामने आए थे. लेक‍िन इन द‍िनों सोशल मीडिया पर काले रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस (Black Vande Bharat) का वीडियो वायरल हो रहा है. लोगों का दावा है क‍ि नई और आधुनिक सुव‍िधाओं से लैस वंदे भारत मौजूदा ट्रेनों से अलग है.

ब्‍लैक वंदे भारत का असली डिजाइन या प्रोटोटाइप नहीं

वीडियो में काले रंग की ट्रेन का शानदार डिजाइन और बड़े व‍िंडो द‍िखाई दे रही हैं. वीड‍ियो में ट्रेन को देखकर राजधानी एक्सप्रेस की याद आ जाती है. लेकिन क्या यह सच है? फैक्ट चेक से जानकारी म‍िली क‍ि इस वीडियो को AI से बनाया गया है. यह वंदे भारत का कोई असली डिजाइन या प्रोटोटाइप नहीं है. अभी वंदे भारत ट्रेन दो कलर में चलती है, पहली वंदे भारत सफेद-नीली और इस साल शुरू हुई नारंगी-ग्रे ट्रेन है. वीड‍ियो में द‍िखाई दे रही काले रंग की वंदे भारत हकीकत से एकदम परे है.

वीडियो में कई तरह की गलतियां द‍िखाई दे रहीं

वीडियो को ध्‍यान से देखने पर कई तरह की गलतियां द‍िखाई दे रही हैं. ट्रेन के सामने 'वंदे भारत 2003' लिखा है, जबकि पहली वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी द‍िखाकर 2019 में शुरू क‍िया था. ट्रेन के साइड पैनल पर लिखा टेक्स्ट धुंधला और पढ़ने लायक नहीं है, जो क‍ि पूरी तरह AI वीडियो की निशानी है. जानकारों का कहना है कि AI टूल्स से बने ऐसे वीडियो अपनी फोटो क्‍वाल‍िटी और भविष्य के डिजाइन के कारण वायरल हो जाते हैं.

वीडियो शेयर करने से पहले सच्चाई जांच लें

अक्‍सर ट्रेन से सफर करने वाले लोगों से फैक्ट-चेकर्स ने अपील की है क‍ि ऐसे वीडियो शेयर करने से पहले उनकी सच्चाई को जांच लें. भारतीय रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इन ट्रेनों में नई तकनीक और आरामदायक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं. लेकिन रेलवे अधिकारियों की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि अभी काले रंग की वंदे भारत को लेकर क‍िसी तरह का प्‍लान नहीं है.