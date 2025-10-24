Advertisement
trendingNow12974320
Hindi Newsबिजनेस

जल्‍द पटर‍ियों पर दौड़ती द‍िखेगी काले रंग की वंदे भारत? रेलवे की सच्‍चाई सुन रह जाएंगे हैरान

Vande Bharat Train: अगर कोई आपसे कहे क‍ि जल्‍द काले रंग की वंदे भारत पटर‍ियों पर दौड़ने वाली है, तो यह सुनकर शायद आप भी भौंचक्‍के हो जाएं. लेक‍िन क्‍या यह हकीकत है? यह सवाल तो एक बार आपके मन में जरूर आएगा. आइए जानते हैं इसकी सच्‍चाई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जल्‍द पटर‍ियों पर दौड़ती द‍िखेगी काले रंग की वंदे भारत? रेलवे की सच्‍चाई सुन रह जाएंगे हैरान

Black Colour Vande Bharat: भारतीय रेलवे की लग्‍जरी ट्रेन की बात हो तो सबसे पहले वंदे भारत का नाम आता है. सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन वंदे भारत इन द‍िनों लोगों की पसंदीदा बनी हुई है. रेलवे की तरफ से जल्‍द स्‍लीपर वंदे भारत को शुरू करने का प्‍लान क‍िया जा रहा है. प‍िछले द‍िनों स्‍लीपर वंदे भारत के फर्स्‍ट एसी कोच के अंदर के फोटो भी सामने आए थे. लेक‍िन इन द‍िनों सोशल मीडिया पर काले रंग की वंदे भारत एक्सप्रेस (Black Vande Bharat) का वीडियो वायरल हो रहा है. लोगों का दावा है क‍ि नई और आधुनिक सुव‍िधाओं से लैस वंदे भारत मौजूदा ट्रेनों से अलग है.

ब्‍लैक वंदे भारत का असली डिजाइन या प्रोटोटाइप नहीं

वीडियो में काले रंग की ट्रेन का शानदार डिजाइन और बड़े व‍िंडो द‍िखाई दे रही हैं. वीड‍ियो में ट्रेन को देखकर राजधानी एक्सप्रेस की याद आ जाती है. लेकिन क्या यह सच है? फैक्ट चेक से जानकारी म‍िली क‍ि इस वीडियो को AI से बनाया गया है. यह वंदे भारत का कोई असली डिजाइन या प्रोटोटाइप नहीं है. अभी वंदे भारत ट्रेन दो कलर में चलती है, पहली वंदे भारत सफेद-नीली और इस साल शुरू हुई नारंगी-ग्रे ट्रेन है. वीड‍ियो में द‍िखाई दे रही काले रंग की वंदे भारत हकीकत से एकदम परे है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में कई तरह की गलतियां द‍िखाई दे रहीं
वीडियो को ध्‍यान से देखने पर कई तरह की गलतियां द‍िखाई दे रही हैं. ट्रेन के सामने 'वंदे भारत 2003' लिखा है, जबकि पहली वंदे भारत को पीएम मोदी ने हरी झंडी द‍िखाकर 2019 में शुरू क‍िया था. ट्रेन के साइड पैनल पर लिखा टेक्स्ट धुंधला और पढ़ने लायक नहीं है, जो क‍ि पूरी तरह AI वीडियो की निशानी है. जानकारों का कहना है कि AI टूल्स से बने ऐसे वीडियो अपनी फोटो क्‍वाल‍िटी और भविष्य के डिजाइन के कारण वायरल हो जाते हैं.

वीडियो शेयर करने से पहले सच्चाई जांच लें

अक्‍सर ट्रेन से सफर करने वाले लोगों से फैक्ट-चेकर्स ने अपील की है क‍ि ऐसे वीडियो शेयर करने से पहले उनकी सच्चाई को जांच लें. भारतीय रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इन ट्रेनों में नई तकनीक और आरामदायक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं. लेकिन रेलवे अधिकारियों की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि अभी काले रंग की वंदे भारत को लेकर क‍िसी तरह का प्‍लान नहीं है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railwaysvande bharat

Trending news

'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई
Satara Doctor Suicide
'मेरी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया...' डॉक्टर की आत्महत्या पर बोला भाई