E20 फ्यूल भरते ही खत्म हो जाएगी कार की वारंटी? सोशल मीडिया पर मचा हंगामा! जानिए सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों E20 पेट्रोल को लेकर बहस का दौर गर्म है. एक तरफ सरकार इसके फायदे गिनाने में जुटी है तो दूसरी ओर ऑटो एक्सपर्ट्स इसके नुकसान पर चेतावनी दे रहे हैं. लेकिन असली खलबली उस ‘स्पीड ब्रेकर’ से मची है, जिस पर अब जाकर लोगों की नजर पड़ी है- कार की वारंटी. दावा किया जा रहा है कि E20 फ्यूल डालते ही गाड़ी की वारंटी खत्म हो जाएगी. वायरल स्क्रीनशॉट्स, यूजर्स के अनुभव और इंश्योरेंस कंपनियों के जवाब ने लोगों में डर और उलझन दोनों बढ़ा दिए हैं.

टोयोटा और ACKO का क्या कहना है?

सबसे पहले बात टोयोटा की. कंपनी के अनुसार उसकी कई गाड़ियां फिलहाल E10 पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई हैं. कार के ओनर मैनुअल में साफ लिखा है कि अगर तय ईंधन से अलग फ्यूल का इस्तेमाल हुआ तो वारंटी उस हिस्से पर लागू नहीं होगी जो प्रभावित हुआ है, जैसे इंजन या गैसकेट. बाकी पार्ट्स पर वारंटी मिल सकती है. मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के मुताबिक इनोवा हाइक्रास और हाइराइडर जैसे मॉडल्स के यूजर्स को सावधान रहना चाहिए. वहीं ACKO इंश्योरेंस ने साफ कर दिया कि गलत पेट्रोल डालने से अगर इंजन खराब हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. कंपनी ने इसे ‘ग्राहक की लापरवाही’ माना है.

क्या सिर्फ टोयोटा ही प्रभावित है?

नहीं. मारुति समेत कई ब्रांड्स के मालिक सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि उनकी कारें E20 फ्यूल के अनुकूल नहीं बनीं. कई लोग ओनर मैनुअल देखकर वारंटी खत्म होने की चिंता में हैं.

वारंटी की असलियत

यहां एक अहम बात नजरअंदाज हो रही है कि वारंटी होती ही कितने साल की है? भारत में ज्यादातर कारों पर 2 से 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है. कुछ लोग एक्स्ट्रा पेमेंट कर एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, लेकिन संख्या कम है. E20 पेट्रोल के हिसाब से डिजाइन की गई कारें 2023 से आ रही हैं और उनकी स्टैंडर्ड वारंटी अब खत्म होने वाली है. तो पुरानी कारों के लिए वारंटी का मुद्दा पहले ही जरूरी नहीं है.

माइलेज पर असर

वारंटी के अलावा माइलेज ड्रॉप एक और चिंता है. सरकार मानती है कि E20 पेट्रोल से औसतन 3% माइलेज घटता है, लेकिन सड़क पर यह आंकड़ा 6% या उससे ज्यादा हो सकता है. कई यूजर्स का दावा है कि उनकी कार का माइलेज अचानक कम हुआ है.