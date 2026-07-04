/क्या E20 पेट्रोल से खराब हो जाएगा आपकी कार का इंजन? सरकार ने दिया एक-एक सवाल का सीधा जवाब

Ethanol Blending Programme: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कई वीड‍ियो में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि E20 फ्यूल यानी सरकार की तरफ से पेट्रोल में म‍िलाए जाने वाले 20% इथेनॉल गाड़ियों के इंजन को तबाह कर रहा है. कई वायरल वीड‍ियो में पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और चीटियों के पेट्रोल टैंक की तरफ आने के अजीबोगरीब दावे भी किये जा रहे हैं. इन सभी अफवाहों पर खुद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस म‍िन‍िस्‍ट्री ने सामने आकर पूरी सच्चाई देश के सामने रख दी है. सरकार ने एक-एक करके इन सभी म‍िथ को खारिज कर द‍िया है और बताया कि E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित है. आइए समझते हैं सरकार का क्‍या है पूरा पक्ष?