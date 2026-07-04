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क्या E20 पेट्रोल से खराब हो जाएगा आपकी कार का इंजन? सरकार ने दिया एक-एक सवाल का सीधा जवाब

E20 Petrol: इथेनॉल पेट्रोल को लेकर सोशल मीड‍िया पर तमाम तरह के वीड‍ियो वायरल हो रहे हैं. क‍िसी वीड‍ियो में कार का इंजन खराब होने का तो क‍िसी में पानी म‍िला होने का दावा क‍िया जा रहा है. इसको लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्‍थ‍ित‍ि है. आइए जानते हैं सरकार की तरफ से इस पर क्‍या सफाई दी गई?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:46 AM IST
क्या E20 पेट्रोल से खराब हो जाएगा आपकी कार का इंजन? सरकार ने दिया एक-एक सवाल का सीधा जवाब
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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