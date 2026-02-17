क्या Elon Musk रचेंगे नया इतिहास, $850 अरब के साथ ट्रिलियन डॉलर क्लब में एंट्री की तैयारी?

Elon Musk : एलन मस्क 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं. टेस्ला के CEO Elon Musk की अभी की नेट वर्थ $850 बिलियन है और उम्मीद है कि वो ट्रिलियन डॉलर क्लब में जल्द एंट्री करेंगे. फरवरी 2026 तक मस्क $800 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए है. अब उनकी नेट वर्थ $850 बिलियन है. स्पेसएक्स के CEO की संपत्ति लिस्ट के तीन सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति से भी अधिक है.

इस समय गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज $251 बिलियन और सर्गेई ब्रिन $231 बिलियन और मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग $219 बिलियन है. मस्क के ट्रिलियनेयर बनने की रफ्तार को SpaceX और xAI के बीच हाल ही में हुई डील से सपोर्ट मिल रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क की एयरोस्पेस और डिफेंस कंपनी SpaceX ने पिछले हफ्ते उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया फर्म xAI को एक डील में खरीद लिया. इस कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू $1.25 ट्रिलियन आंकी गई. मर्ज की गई कंपनी में मस्क के पास लगभग 43 परसेंट हिस्सेदारी होने के साथ अकेले उनके स्टेक की कीमत $530 बिलियन से अधिक होगी. जिसका मतलब है कि SpaceX के पास मस्क की कुल दौलत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है.

एक ट्रिलियन तक का रास्ता

मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में मौजूद वेब-बेस्ड प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म kalshi के मुताबिक, इस साल मस्क के ट्रिलियनेयर बनने की 75 परसेंट संभावना है. मौजूदा ट्रेंड्स के आधार पर 91 परसेंट ट्रेडर्स का मानना ​​है कि SpaceX के CEO 2029 से पहले इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे. वहीं, 86 परसेंट का मानना ​​है कि ये कारनामा अगले साल होगा और 72 परसेंट का मानना ​​है कि मस्क 2027 से पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे.

मस्क की दौलत में टेस्ला का बड़ा हाथ

मस्क की दौलत में टेस्ला का अभी भी बड़ा हाथ है. एलन मस्क के पास टेस्ला में लगभग 12% हिस्सेदारी है. इसकी कीमत $178 बिलियन है. साथ ही उनके पास $124 बिलियन के स्टॉक ऑप्शन भी हैं. इन आंकड़ों में नवंबर में टेस्ला के शेयरहोल्डर्स द्वारा मंजूर किया गया रिकॉर्ड-ब्रेकिंग पे पैकेज शामिल नहीं है. इससे मस्क को $1 ट्रिलियन तक का एक्स्ट्रा स्टॉक मिल सकता है.