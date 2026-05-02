पेंशनर्स को मिलने वाली है खुशखबरी! क्या ₹1000 से बढ़कर ₹7500 हो जाएगी मिनिमम पेंशन?

Big relief For EPFO Pensioners : देशभर के पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ सकती है. एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS-95) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. वर्तमान में कई पेंशनर्स को केवल ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलती है. इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग लंबे समय से की जा रही है.

लंबे समय से उठ रही मांग

पेंशनर्स और श्रमिक संगठनों का कहना है कि मौजूदा पेंशन आज के बढ़ते महंगाई के दौर में बहुत कम है और इससे बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है. इसी कारण न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग तेज हो गई है. इस प्रस्ताव को एक संसदीय समिति का भी समर्थन मिला है.

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किन लोगों को मिलेगा फायदा?

अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो इसका सीधा फायदा EPS-95 योजना के तहत आने वाले लाखों पेंशनर्स को मिलेगा. इनमें ज्यादातर कम आय वर्ग से जुड़े रिटायर्ड कर्मचारी शामिल हैं. बढ़ी हुई पेंशन से उन्हें रोजमर्रा के खर्च, दवाइयों और महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है.

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EPFO से जुड़े अन्य बदलाव भी संभव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सिस्टम में और सुधार करने की दिशा में काम कर रहा है. इसमें ATM से PF निकासी की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. जिससे पैसा निकालना आसान हो सकेगा. इसके अलावा, PF जमा पर 8.25% ब्याज देने का प्रस्ताव भी चर्चा में है. हालांकि, इस पर अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.

तेज और आसान हो रहा सिस्टम

EPFO के आंकड़ों के अनुसार, हाल के समय में क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया पहले से तेज हुई है. डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन के कारण अब दावों का निपटारा कम समय में और कम कागजी कार्रवाई के साथ हो रहा है.

अभी क्या स्थिति है?

फिलहाल पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस पर चर्चा जारी है. अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो देशभर के करोड़ों पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है.