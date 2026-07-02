/क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

मंत्री ने ये भी बताया कि विकसित देशों में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 20% की ग्रोथ हुई है और भारत के पड़ोसी देशों में ये ग्रोथ लगभग 35% रही, जबकि भारत में इस संकट के दौरान पेट्रोल की कीमतों में केवल 5.58% की बढ़ोतरी हुई. उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों ने पिछले चार महीनों (28 फरवरी से जून अंत तक) में देश के 1,07,000 रिटेल आउटलेट्स पर बिना किसी सप्लाई रुकावट के काम जारी रखा है. इसी बीच, प्राइवेट ईंधन रिटेलर नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई से अपने नेटवर्क में पेट्रोल की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में ₹3 प्रति लीटर की कटौती की है, जो कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पहली बड़ी कटौती मानी जा रही है.