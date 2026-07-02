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क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'हम आज जिस कच्चे तेल का उपयोग कर रहे हैं, वो वही है जो हमने दो महीने पहले खरीदा था (उस समय की कीमत पर). अगर ये गिरावट अगले 2-3 महीनों तक जारी रहती है, तो हम देखेंगे. लेकिन ये अभी एक काल्पनिक स्थिति है.'

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 02, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:38 PM IST
क्या पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम होंगी? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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