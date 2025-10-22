Advertisement
क्या सोने से मोह हो रहा भंग? फेस्टिव सीजन में घटती डिमांड ने कीमतों पर लगाया ब्रेक

त्योहारों के बीतते ही सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है.सोना लगातार गिरने लगा है. खासकर दीवाली के बाद से सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:48 PM IST
क्या सोने से मोह हो रहा भंग? फेस्टिव सीजन में घटती डिमांड ने कीमतों पर लगाया ब्रेक

Gold Demand: त्योहारों के बीतते ही सोने की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है.सोना लगातार गिरने लगा है. खासकर दीवाली के बाद से सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. अगर बीते पांच दिनों के आंकड़े पर सिर्फ गौर करें तो 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक सोने की कीमत में 7000 रुपये तक की गिरावट आई चुकी है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने की कीमत 1.30 लाख रुपये से गिरकर 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. 

क्यों सस्ता हो रहा सोना  

बाजार जानकारों की माने तो दिवाली के बाद सोने की मांग कम हो सकती है,क्योंकि बुधवार को घरेलू बाजार में पीली धातु के कमजोर रुख के साथ खुलने की उम्मीद है. यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में 5.5 प्रतिशत की भारी गिरावट के बाद देखी जा रही है, जो कि अगस्त 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है.

क्या और सस्ता होगा सोना  

भारतीय सोने की कीमतें कम होकर लगभग 1.22-1.23 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक रह जाएंगी. वैश्विक कीमतों में गिरावट ने उन निवेशकों के बीच मुनाफावसूली को बढ़ावा दिया है, जिन्हें सोने की हालिया तेजी से फायदा हुआ था. चांदी भी 2 प्रतिशत से अधिक गिरकर 47.6 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है, जबकि पिछले सत्र में चांदी में 7.1 प्रतिशत की गिरावट आई थी. सोने और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाई से अपनी गिरावट जारी रखी, जबकि वॉल स्ट्रीट पर सुस्त कारोबार के बाद एशियाई शेयर बाजारों में मिले-जुले रुझान दिखा. विशेषज्ञों ने कहा कि कीमती धातुओं में भारी गिरावट इस वर्ष उनकी तेज वृद्धि के बाद मुनाफावसूली की लहर को दर्शाती है. कई निवेशक सतर्क हो गए हैं, उनका मानना है कि सोने की तेजी बबल ज़ोन में प्रवेश कर गई है.  

इस वर्ष की तेजी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, खासकर अमेरिका की राजकोषीय स्थिति को लेकर चिंताओं और इस उम्मीद से प्रेरित थी कि फेडरल रिजर्व साल के अंत तक ब्याज दरों में और कटौती कर सकता है. इस वर्ष सोने की कीमतों में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह केंद्रीय बैंकों द्वारा डॉलर से हटकर निवेश करना और खुदरा निवेशकों द्वारा एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में खरीदारी करना है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

