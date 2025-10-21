Gold Rate: दिवाली के बाद बदलेगा सोने का रंग, चांदी को लेकर आई डरावनी रिपोर्ट, कीमत हो सकती है क्रैश, खरीदारी से पहले जान लीजिए

Gold Price: सोने ने बीते 10 महीनों में जो रफ्तार पकड़ी है, उसका अंदाजा किसी को नहीं था. दिसंबर 2024 तक 78-80 हजार रुपये में बिकने वाला सोना आज 1.30 लाख रुपये तक पहुंच गया. सोने की कीमत ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए. अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ़ वॉर, जियो पॉलिटिकल टेंशन और शेयर बाजार में जारी बिकवाली ने सोने की कीमतों को खूब बूस्ट दिया है. अनुमान लगाया गया कि सोने की रफ्तार 1.50 लाख रुपये के आंकड़े को पार लेगी. हालांकि सबको इंतजार है कि सोना कब सस्ता होगा, चांदी की कीमत में गिरावट को लेकर भी अनुमान जताया है .

क्या सोने की कीमत गिरने वाली है ?

सोने की चमक फीकी पड़ने वाली नहीं है. दिग्गज बैंक के अनुमान ने मुश्किल बढ़ा दी है. HSBC बैंक ने अनुमान लगाया है की है कि साल 2026 की पहली छमाही में सोने की कीमतें 5000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच सकती है. यानी भारतीय करेंसी में देखें तो यह 1,55,237 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं. बैंक ऑफ अमेरिका और सोसाइटी जनरल ने भी साल 2025 में सोने की कीमत 5000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान लगाया है. इसके अलावा एक और अंतर्राष्ट्रीय बैंक एएनजेड ने भी साल 2026 की पहली छमाही में सोने की कीमत 4600 डॉलर तक जाने का अनुमान लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत बढ़ने की वजह

दुनियाभर में सोने की कीमतों में तेजी के पीछे जियो पॉलिटिकल इश्यू, करेंसी में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है. केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की लगातार हो रही खरीदारी के चलते इसकी डिमांड में तेजी आ रही है. दुनियाभर में ट्रेड व़ॉर और टैरिफ के चलते सुरक्षित निवेश के चलते निवेशकों का झुकाव तेजी से सोने की ओर बढ़ा है. जिसके चलते सोना लगातार भाग रहा है.

चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट की आशंका

चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आ सकती है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के प्रवक्ता कुमार जैन ने कहा कि बीते हफ्ते बड़ी गिरावट आने के बाद चांदी की कीमतों में और कमी आ सकती है. इसकी वजह वैश्विक बाजारों में अधिक आपूर्ति होना है. जैन ने बताया कि ज्यादातर भारतीय बाजार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) से चांदी खरीदते हैं. यहां से चांदी की आपूर्ति की जाती है और कीमतों को मॉनिटर किया जाता है. दीपावली पर चांदी की कीमतें पहले ही 6 प्रतिशत से अधिक कम हो गई हैं और फिलहाल चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपए प्रति किलो के करीब है.

दुनिया से गायब हो रही चांद

वैश्विक चांदी बाजार गहरी संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है. पिछले पांच वर्षों से, खदानों और रीसाइक्लिंग स्रोतों से आपूर्ति मांग से कम रही है, जिसका मुख्य कारण सौर उद्योग की फोटोवोल्टिक सैल में चांदी की बढ़ती मांग है. सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2021 के बाद से मांग आपूर्ति से 678 मिलियन औंस अधिक हो गई है, जबकि लंदन में कुल इन्वेंट्री 2021 की शुरुआत में लगभग 1.1 बिलियन औंस से गिर गई है. इस साल यह गैप और भी बढ़ गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी टैरिफ से चांदी के व्यापार पर असर पड़ने की आशंका जताई गई.