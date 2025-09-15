 ITR Deadline Extension 2025: ITR भरने में हो रही दिक्कतें, वेबसाइट ही स्लो तो कैसे भरे रिटर्न...क्या पूरी होगी टैक्सपेयर्स की मांग, बढ़ेगी डेडलाइन ?
ITR Due Date 2025:  आखिरी तारीख होने की वजह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हैं. वेबसाइट पर लोड बढ़ने की वजह से पोर्टल स्लो हो गई है. लोगों को रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 15, 2025, 11:15 AM IST
ITR Deadline Extension 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख आज यानी 15 सिंतबर है. इससे पहले सोशल मीडिया पर खबरें वायरल होने लगी कि आयकर विभाग की ओर से डेडलाइन को 15 दिन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन खबरों को फेक बताते हुए क्लियर कर दिया कि डेडलाइन बढ़ाने का कोई फैसला नहीं किया गया है. इन सबके बीच टैक्सपेयर्स, सीए, टैक्स एक्सपर्ट सरकार से अपील कर रहे हैं कि रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ाया जाए.  

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग  

इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं हुआ है. इससे पहले आयकर विभाग ने 31 जुलाई की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर किया था, लेकिन उसके बाद से कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. वहीं लोगों की शिकायतें है कि इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर तमाम परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है.  लोग सोशल मीडिया पर आयकर विभाग के पोर्टल की परेशानी की शिकायतें कर रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट या तो स्लो हो जाती है या फिर घंटों तक डाउन हो जाती है. आखिरी तारीख होने की वजह से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक हैं. वेबसाइट पर लोड बढ़ने की वजह से पोर्टल स्लो हो गई है. लोगों को रिटर्न दाखिल करने में परेशानी हो रही है. शनिवार और रविवार को आयकर विभाग का पोर्टल कई बार स्लो या डाउन होता रहा. तकनीकी खामियों के चलते लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब पोर्टल ठीक से काम ही नहीं कर रहा तो डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए.  हालांकि आयकर विभाग की ओर से इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है.  आखिरी मौके पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी बड़ी राहत, लास्ट डेट के बाद भी ITR भरने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनाल्टी

डेडलाइन भूले तो लेट ITR फाइल करने के नुकसान

अगर आप 15 सितंबर की डेडलाइन भूल जाते हैं और रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.  आपको बिलेटेड रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है.  इसके अलावा आपको जुर्माना भरना होगा. आपके इनकम के हिसाब से आपको पेनेल्टी भरनी होगा.  

  • 5 लाख से कम की कमाई पर लेट आईटीआर भरने पर आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.  
  • 5 लाख से ज्यादा की कमाई पर पेनेल्टी की रकम बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगी.  
  • सिर्फ इतना ही नहीं बकाए टैक्स पर ब्याज भी अलग से देना होगा
  • इसके साथ ही लेट से ITR भरने पर आप टैक्स रेजीम बदल नहीं पाएंगे.  

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

