Explainer: इजरायल-ईरान युद्ध के बाद क्या रूस से फिर तेल खरीदेगा भारत? जानें वैश्विक संकट का क्या होगा असर

Iran-Israel War : ईरान पर अमेरिका-इजराइल की सैन्य कार्रवाई अब और तेज हो चुकी है. संभावित वैश्विक संकट को देखते हुए भारत भी अपने तेल भंडार की स्थिति का आकलन कर रहा है. शनिवार को अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए एयरस्ट्राइक के बाद हालात और गंभीर हो गए हैं. ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक, इन हमलों में देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है. इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी है. ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है. इसलिए इसका बंद होना दुनिया भर के एनर्जी मार्केट के लिए बड़ी चिंता का विषय है. तनाव बढ़ने के बाद कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही रोक दी है. रविवार को ओमान के पास से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमले की भी खबर सामने आई थी जिससे हालात और संवेदनशील हो गए हैं.

हालांकि, भारतीय अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस बंद का भारत की तेल आपूर्ति पर तत्काल असर पड़ने की संभावना नहीं है. फरवरी की शुरुआत में तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि भारत का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किसी भी वैश्विक उथल-पुथल की स्थिति में लगभग 74 दिनों तक देश की मांग पूरी करने में सक्षम है. वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन से ग्लोबल ऑयल मार्केट में रुकावटों का डर बढ़ गया है. अगर इजराइल और US की ईरान के साथ लड़ाई से ग्लोबल ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत (जो एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है) को इसका असर महसूस हो सकता है.

ऑयल की कीमतें नए लेवल पर जा सकती हैं

ऑयल मार्केट वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े पर करीब से नजर रखे हुए हैं. इस अशांति के बाद सोमवार (2 मार्च) को जब मार्केट खुलेंगे तो ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आने की संभावना है. ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है. US और ईरान के बीच बिना किसी नतीजे के इनडायरेक्ट बातचीत जारी रहने के बाद शुक्रवार को ऑयल की कीमतें पहले ही सात महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई थीं. कच्चे तेल का ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट साल की शुरुआत में $61 (5,556 रुपये) से तीन परसेंट से अधिक उछलकर $73 (6,649 रुपये) प्रति बैरल से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है.

ईरान और होर्मुज स्ट्रेट

ईरान एक बड़ा तेल प्रोड्यूसर है. 1970 के दशक से खासकर US बैन की वजह से इसके प्रोडक्शन में काफी गिरावट आने के बावजूद ये दुनिया के टॉप 10 तेल प्रोड्यूसर में से एक है. ईरान हर दिन 3.1 मिलियन बैरल प्रोड्यूस करता है और माना जाता है कि दुनिया भर में इसके पास तीसरा सबसे बड़ा क्रूड रिजर्व है. वेस्ट एशिया में लड़ाई से ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावट आने और बैरल की कीमतें रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ने की संभावना है. होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का तेहरान का फैसला ग्लोबल तेल मार्केट के लिए मुसीबत बन सकता है.

क्या तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत पर पड़ेगा?

भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है. ये अपनी 88 परसेंट से ज्यादा जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है. भारत 40 परसेंट से अधिक कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, वो होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. अगर पश्चिम एशिया में लड़ाई लंबी चलती है तो भारत में तेल की कीमतें आखिरकार बढ़ सकती हैं. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के डेटा के मुताबिक, भारत ने FY25 में 11,60,618 करोड़ रुपये का कच्चा तेल इंपोर्ट किया है. FY26 में जनवरी तक भारत का कच्चा तेल इंपोर्ट 8,80,149 करोड़ रुपये था. केप्लर इन्वेंट्री डेटा के मुताबिक, भारत का कमर्शियल क्रूड स्टॉक लगभग 100 मिलियन बैरल है. इसमें मैंगलोर और विशाखापत्तनम में स्ट्रेटेजिक रिजर्व में करीब 39 मिलियन बैरल और हैं.