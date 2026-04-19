जंग के बीच टलेगा संकट! क्या रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में नया रिकॉर्ड बनाएगा भारत?

India crude oil imports : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को 16 मई तक रूस से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति दे दी है. ट्रंप के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मार्च महीने में भारत ने अपने कुल कच्चे तेल आयात का करीब 45 फीसदी हिस्सा रूस से खरीदा था. मार्च में भारत ने रूस से करीब 22 लाख बैरल प्रतिदिन (BPD) तेल खरीदा है. ये पिछले कुछ महीनों की तुलना में काफी ज्यादा था. इससे भारत में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं हुई और सप्लाई सामान्य बनी रही.

रूसी तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है भारत

रूस से समुद्री रास्ते से तेल खरीदने की अनुमति पहले 19 अप्रैल तक ही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 मई कर दिया गया है. भारत समुद्री मार्ग से रूसी तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है, जबकि चीन पाइपलाइन के जरिए भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल लेता है. ट्रंप की मंजूरी मिलते ही रूसी तेल लेकर जा रहे कई जहाजों ने समुद्र में अपना रास्ता बदला और भारत के वाडिनार और पारादीप जैसे बंदरगाहों की ओर बढ़ गए. हालांकि, कई देशों में तेल की कमी के कारण अब रूसी तेल की मांग बढ़ गई है. इससे भारत को पहले जैसी भारी छूट नहीं मिल रही है.

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रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा

यूरोप के थिंक टैंक के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च महीने में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ा है. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) ने बताया था कि भारत ने मार्च में रूस से 5.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था. ये फरवरी के 1.54 अरब डॉलर की तुलना में तीन गुना से भी ज्यादा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने मार्च में रूस से 371 मिलियन डॉलर का कोयला और 196 मिलियन डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद भी आयात किए हैं. मार्च 2022 से भारत, रूस के तेल के लिए एक बड़ा बाजार बनकर उभरा है. भारत ने 2024 में रूस से लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था और पिछले साल मॉस्को से करीब 44 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया था. यूक्रेन-रूस युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना बढ़ाया था. जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया था.