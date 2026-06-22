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30 जून के बाद इन्हें नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर ? खत्म हो रही इंडेन, HP, भारतगैस की 90 दिन वाली डेडलाइन!

LPG Connection: अगर आपके पास भी इंडेन, भारतगैस, एचपी सिलेंडर का कनेक्शन है, तो ये खबर जरूर जान लीजिए. सरकार की ओर से पीएनजी कनेक्शन की 90 दिन वाली डेडलाइन खत्म 30 जून को खत्म होने वाली है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 22, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:57 PM IST
30 जून के बाद इन्हें नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर ? खत्म हो रही इंडेन, HP, भारतगैस की 90 दिन वाली डेडलाइन!

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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