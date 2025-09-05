क्या GST का नया रूप निवेशकों को बना देगा मालामाल या यह सिर्फ एक शॉर्ट-टर्म बूम? एक्सपर्ट से जानिए पूरी हकीकत!
क्या GST का नया रूप निवेशकों को बना देगा मालामाल या यह सिर्फ एक शॉर्ट-टर्म बूम? एक्सपर्ट से जानिए पूरी हकीकत!

भारत का शेयर बाजार में शुक्रवार सुबह हल्की बढ़त के साथ खुला. इससे पहले गुरुवार को शुरुआत शानदार रही, लेकिन निवेशकों ने मुनाफावसूली की वजह से बाजार ने अपने शुरुआती लाभ गंवा दिया.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 10:18 AM IST
क्या GST का नया रूप निवेशकों को बना देगा मालामाल या यह सिर्फ एक शॉर्ट-टर्म बूम? एक्सपर्ट से जानिए पूरी हकीकत!

भारत का शेयर बाजार में शुक्रवार सुबह हल्की बढ़त के साथ खुला. इससे पहले गुरुवार को शुरुआत शानदार रही, लेकिन निवेशकों ने मुनाफावसूली की वजह से बाजार ने अपने शुरुआती लाभ गंवा दिया. दरअसल, बुधवार देर रात सरकार ने GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की घोषणा की थी, जिससे उपभोग बढ़ाने और अनुपालन को आसान बनाने की उम्मीद की जा रही है. इस फैसले का सीधा असर शुक्रवार को बाजार के शुरुआत सेशन पर भी देखने को मिला.

शुक्रवार सुबह के कारोबार में ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के शेयर तकरीबन  2% उछल गए, जबकि बजाज फाइनेंस में बीते दो सेशन में लगभग 5% की तेजी देखी जी रही है. इसके अलावा, इन्फोएज और स्वीगी के शेयर भी हरे निशान में खुले. फिलहाल सेंसेक्स 80,850 के ऊपर और निफ्टी50 24750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. वहीं, बैंकनिफ्टी में हल्की गिरावट देखने के मिल रही है. 

निवेशकों की चिंता
आईसीआईसीआई डायरेक्ट के रिसर्च हेड पंकज पांडे का कहना है कि गुरुवार को बाजार में शुरुआत में तेजी आई थी क्योंकि निवेशकों को GST रेशनलाइजेशन से पॉजिटिव असर की उम्मीद थी. लेकिन अभी डिमांड के सुधार के ठोस संकेत नहीं मिले हैं, इसलिए निवेशक सतर्क हो गए. इसी तरह, असित सी मेहता इंटरमीडिएट्स के सिद्धार्थ भामरे ने कहा कि बाजार अभी भी ‘सेल ऑन राइज’ मोड में है. वैल्यूएशन महंगे हैं और अर्निंग की विजिबिलिटी फिलहाल कमजोर है. इसलिए निवेशक लंबी रैली को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- Swiggy-Zomato को 200 करोड़ का GST झटका, अब कंपनी का नया प्लान सुनकर चौंक जाएंगे डिलीवरी पार्टनर्स और ग्राहक

GST रिफॉर्म का असली असर कब दिखेगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में ही GST स्लैब्स में कटौती का संकेत दिया था. सरकार को उम्मीद है कि टैक्स रेशनलाइजेशन से खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. हालांकि, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका असली असर तुरंत नहीं, बल्कि कुछ तिमाहियों बाद ही दिखेगा. भामरे ने कहा कि GST कटौती उपभोग के लिए अच्छी है, लेकिन मांग तभी बढ़ेगी जब लोगों की परचेसिंग पावर में सुधार होगा. इसमें अभी वक्त लगेगा.

मिड-कैप और स्मॉल-कैप में दबाव
जहां लार्ज कैप स्टॉक्स ने सीमित बढ़त दिखाई, वहीं मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में गिरावट रही. निफ्टी मिड-कैप 150 और स्मॉल-कैप 250 इंडेक्स 0.5% टूटे. हालांकि, पिछले हफ्ते इन दोनों इंडेक्स में क्रमश: 1.4% और 1.8% की तेजी देखी गई थी.

आगे बाजार की दिशा?
ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के विपिन कुमार का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,000 पर मजबूत रेजिस्टेंस है. इंडेक्स फिलहाल 24,450 से 25,100 की रेंज में रहेगा. जब तक इस रेंज को किसी ओर जब तक ब्रेक नही होता, तब तक कोई बड़ी दिशा तय नहीं होगी.

विदेशी निवेशक सतर्क
गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने 106 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने 2,233 करोड़ रुपये की खरीदारी की. सितंबर में अब तक FPI ने 3,610 करोड़ रुपये के शेयर बेच डाले हैं, जो उनकी सतर्कता को दर्शाता है.

