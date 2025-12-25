निफ्टी 2026 में 30,000 के पार लगाएगा छलांग? जानिए एक्सपर्ट्स का क्या है अनुमान

Indian share market : अर्निंग्स में रिकवरी और अनुकूल माहौल के कारण 2026 में भारतीय इक्विटी बाजारों से डबल-डिजिट रिटर्न मिलने की उम्मीद है. ये बात ICICI Direct की मार्केट स्ट्रैटेजी 2026 रिपोर्ट में कही गई है. ब्रोकरेज ने निफ्टी का लक्ष्य 29,500 और सेंसेक्स का लक्ष्य 98,500 तय किया है. ICICI Direct ने कहा कि कॉर्पोरेट कमाई रिवाइवल के कगार पर है. निफ्टी 50 से बाहर की कंपनियों की कमाई में 21 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. ये कई तिमाहियों का उच्चतम स्तर है.

वैल्यूएशन और इंडेक्स टारगेट

रोलिंग फॉरवर्ड वैल्यूएशन के आधार पर ICICI डायरेक्ट निफ्टी को FY28 की कमाई के 21 गुना पर वैल्यू करता है. जिसका मतलब है 29,500 का टारगेट. इसके अनुसार सेंसेक्स का लक्ष्य 98,500 तय किया गया है. दो साल के फॉरवर्ड आधार पर निफ्टी अपने लॉन्ग-टर्म औसत वैल्यूएशन बैंड के करीब ट्रेड कर रहा है. ये बताता है कि अगर कमाई में ग्रोथ बनी रहती है तो डाउनसाइड जोखिम सीमित है.

सेक्टोरल आउटलुक

रिपोर्ट में उम्मीद है कि BFSI क्रेडिट मोमेंटम, स्थिर एसेट क्वालिटी और बेहतर रिटर्न रेश्यो के कारण स्थिर डबल-डिजिट कमाई में ग्रोथ देगा. टैरिफ बढ़ोतरी, प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) में ग्रोथ और बैलेंस शीट डीलेवरेजिंग के समर्थन से टेलीकॉम सेक्टर कमाई में ग्रोथ का नेतृत्व कर सकता है. GenAI-आधारित निवेश और वैश्विक टेक खर्च के स्थिर होने के कारण FY26 में IT सेक्टर में धीरे-धीरे कमाई में रिकवरी होने की उम्मीद है. ICICI Direct ने कहा कि हालिया करेक्शन के बाद IT में वैल्यूएशन कम्फर्ट जोन में पहुंच गए हैं. निफ्टी स्मॉलकैप 100 लगभग 19x फॉरवर्ड अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है. जिसमें अर्निंग CAGR 20 प्रतिशत से अधिक है, इससे लार्ज कैप की तुलना में वैल्यूएशन काफी आकर्षक हो जाता है.

मैक्रो फैक्टर्स सपोर्टिव बने हुए हैं

रिपोर्ट में एक सपोर्टिव मैक्रो बैकग्राउंड पर जोर दिया गया. इसमें कंट्रोल में महंगाई, घटती ब्याज दर, मजबूत सरकारी पूंजी खर्च और टैक्स को आसान बनाने के उपाय शामिल हैं. उम्मीद है कि ये फैक्टर मीडियम टर्म में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड को सपोर्ट करेंगे. ICICI डायरेक्ट ने कहा कि मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं और 2026 में इक्विटी रिटर्न के लिए अर्निंग ग्रोथ मुख्य ड्राइवर होने की उम्मीद है.