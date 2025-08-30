Paytm यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 31 अगस्त से बंद हो जाएगा आपका UPI? गूगल अलर्ट पर कंपनी का चौंकाने वाला जवाब
डिजिटल पेमेंट ऐप Paytm के करोड़ों यूजर्स के बीच उस वक्त अचानक हलचल मच गई, जब गूगल प्ले से आई एक नोटिफिकेशन ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका पेटीएम UPI 31 अगस्त के बाद काम करना बंद कर देगा.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:47 AM IST
डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) के करोड़ों यूजर्स के बीच शुक्रवार को अचानक हलचल मच गई, जब गूगल प्ले से आई एक नोटिफिकेशन ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका पेटीएम UPI 31 अगस्त के बाद काम करना बंद कर देगा. इस अलर्ट के बाद सोशल मीडिया पर भी यूजर्स में बेचैनी दिखी और कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वाकई पेटीएम से पैसे भेजना या लेना बंद हो जाएगा? लेकिन कंपनी ने इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण देते हुए स्थिति साफ कर दी है.

दरअसल, गूगल प्ले ने अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा कि 31 अगस्त, 2025 के बाद @पेटीएम UPI हैंडल स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यानी @paytm से शुरू होने वाले UPI IDs का इस्तेमाल गूगल प्ले पर पेमेंट के लिए नहीं हो पाएगा. इसके बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने यह मान लिया कि उनका पूरा पेटीएम UPI बंद हो जाएगा.

पेटीएम का जवाब- घबराने की जरूरत नहीं
पेटीएम की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया दी गई. कंपनी ने कहा कि यह बदलाव केवल रिकरिंग पेमेंट (यानी हर महीने ऑटोमैटिक पेमेंट्स जैसे यूट्यूब प्रीमियम, गूगल वनया किसी और सब्सक्रिप्शन सर्विस) पर लागू होगा. कंपनी ने बयान में स्पष्ट किया कि यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स पर कोई असर नहीं होगा. केवल जिन लोगों ने अपने @पेटीएम UPI ID से ऑटो-डेबिट या सब्सक्रिप्शन सेट किए हैं, उन्हें अपने पुराने हैंडल को नए बैंक-लिंक्ड हैंडल में अपडेट करना होगा.

यह भी पढ़ें- Paytm, PhonePe, Google Pay के लिए बुरी खबर! 'UPI की मंडी' में भूचाल मचाने आ रही ये सरकारी कंपनी

नया UPI ID कैसा होगा?
पेटीएम ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर किसी का UPI ID पहले rajesh@paytm था, तो अब यह बदलकर rajesh@pthdfc, rajesh@ptsbi, rajesh@ptaxis या rajesh@ptyes हो सकता है. यानी यूजर्स को अपने बैंक से लिंक नए हैंडल का चुनाव करना होगा. यह बदलाव पेटीएम के नए थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में NPCI (नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया) की मंजूरी मिलने के बाद किया जा रहा है.

यूजर्स के पास क्या ऑप्शन हैं?
पेटीएम यूजर्स जिनके पास रिकरिंग पेमेंट सेट हैं, वे नीचे बताए गए ऑप्शन चुन सकते हैं:
* अपनी सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स को नए पेटीएम UPI ID (@pthdfc, @ptsbi, @ptaxis, @ptyes) से अपडेट करें.
चाहें तो गूगल पे या फोनपे जैसे किसी दूसरे UPI ऐप से ऑटो पेमेंट सेट कर लें.
डेबिट/क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?
पेमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक टेक्निकल माइग्रेशन है, जिसका आम ट्रांजैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन जिन यूजर्स ने सब्सक्रिप्शन वाले पेमेंट सेट किए हैं, उन्हें जरूर अपडेट करना होगा, वरना 1 सितंबर से उनकी सर्विसेज रुक सकती हैं. पेटीएम ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि सभी वन टाइम UPI ट्रांजैक्शन पहले की तरह चलते रहेंगे. यानी पैसे भेजना, बिल भरना या दुकान पर QR से पेमेंट करना बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

