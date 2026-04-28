क्या चुनाव खत्म होते ही महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? सरकार ने बढ़ोतरी की सभी अटकलों पर दिया बड़ा जवाब

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, 'LPG, पेट्रोल और डीजल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कीमतें नहीं बढ़ रही है इसलिए कृपया घबराएं नहीं.'
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सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की अटकलों को खारिज किया है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने ये बयान उस समय दिया जब पश्चिम बंगाल में मतदान समाप्त होने के बाद ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी की चर्चाएं तेज थीं. उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अफवाहों के कारण लोगों ने घबराहट में पेट्रोल-डीजल की खरीद शुरू कर दी थी. सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है और जिन पेट्रोल पंपों पर ज्यादा भीड़ है, वहां अतिरिक्त आपूर्ति भेजी जा रही है ताकि कहीं भी ईंधन की कमी न हो.
'घबराएं नहीं, पेट्रोल और डीजल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध'
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, 'LPG, पेट्रोल और डीजल देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कीमतें नहीं बढ़ रही है इसलिए कृपया घबराएं नहीं. हमने कुछ जगहों पर लोगों को घबराकर पेट्रोल-डीजल की खरीदारी करते देखा है. हम राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं.'
'रिटेल कीमतों में नहीं हुआ है कोई बदलाव'
पिछले चार वर्षों से पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि वेस्ट एशिया में तनाव के कारण बीते दो महीनों में कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है. इससे सरकारी तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव बढ़ा है. मार्केट एनालिस्ट का मानना था कि चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25 से 28 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में तेजी अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमले तथा उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई के चलते आई है.
चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार!
29th April के बाद देखिए - पेट्रोल, डीज़ल, सब महंगे होंगे।
जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफ़ा रखा। अब महंगा है, तो बोझ आप पर डालेगी।
सस्ते की लूट मचाती सरकार - जनता को बस महंगाई की मार।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 28, 2026
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा
पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा, 'चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार! 29अप्रैल के बाद देखिए- पेट्रोल, डीजल, सब महंगे होंगे. जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा. अब महंगा है, तो बोझ आप पर डालेगी. सस्ते की लूट मचाती सरकार - जनता को बस महंगाई की मार.'