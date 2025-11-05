क्या बिकेगी Pizza Hut? Yum Brands बेच सकता है मशहूर पिज्जा चेन, अमेरिका में घटती बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह

Pizza Hut : मशहूर पिज्जा चेन Pizza Hut जल्द ही बिक सकती है. इसकी पैरेंट कंपनी Yum Brands (जो KFC, Taco Bell और Habit Burger Grill की भी मालिक है) ने मंगलवार को कहा कि वह Pizza Hut के लिए 'रणनीतिक विकल्पों की औपचारिक समीक्षा' कर रही है. इसका मतलब है कि कंपनी ब्रांड को बेचने या किसी अन्य रूप में पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है. Yum Brands के CEO क्रिस टर्नर ने कहा कि Pizza Hut टीम ने बिजनेस और केटेगरी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन ब्रैंड के प्रदर्शन से ये साफ है कि इसके पूरे वैल्यू को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे. ये काम शायद Yum Brands के बाहर बेहतर तरीके से किया जा सके.

अमेरिका में घटी बिक्री

Pizza Hut दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लगभग 20,000 स्टोर चलाता है. कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बिक्री में इस साल के पहले नौ महीनों में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चीन इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है/ हालांकि, अमेरिका, जहां इसके करीब 6,500 स्टोर हैं, में बिक्री 7% घट गई. कंपनी के लगभग आधे राजस्व की हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार से आती है. विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी बाजार में Pizza Hut को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक इसके पास पुराने 'डाइन-इन रेस्टोरेंट्स' थे, जबकि उपभोक्ता अब फास्ट पिकअप और डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं.

Pizza Hut की बाजार हिस्सेदारी घटी

2020 में, Pizza Hut के सबसे बड़े फ़्रैंचाइजी में से एक ने दिवालियापन सुरक्षा (bankruptcy protection) के लिए आवेदन किया था और 300 स्टोर बंद कर दिए थे. वर्तमान में Pizza Hut के पास अमेरिकी पिज्जा चेन मार्केट का 15.5% हिस्सा है, जो 2019 में 19.4% था यानी लगभग 4% की गिरावट. इस दौरान Domino’s ने डिलीवरी और टेकअवे मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई है, इसके 21,750 स्टोर हैं.

Yum Brands के शेयरों में उछाल

Pizza Hut की संभावित बिक्री की खबर के बाद Yum Brands के शेयर मंगलवार को लगभग 7% बढ़ गए. कंपनी ने बताया कि उसकी तीसरी तिमाही की आमदनी 8% बढ़ी, जिसका मुख्य कारण KFC और Taco Bell की मजबूत बिक्री रही.

Pizza Hut का इतिहास

Pizza Hut की स्थापना 1958 में अमेरिका के कैनसस राज्य के Wichita शहर में दो भाइयों ने की थी. उन्होंने अपनी मां से 600 डॉलर उधार लेकर पहला स्टोर खोला था. उन्होंने “Pizza Hut” नाम इसलिए चुना क्योंकि उनके साइनबोर्ड में सिर्फ आठ अक्षरों की जगह थी. 1969 में इसका प्रसिद्ध Red Roof वाला लोगो आया और 1971 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन चेन बन गई. 1977 में PepsiCo ने Pizza Hut को खरीदा, लेकिन बाद में 1997 में अपने रेस्तरां डिवीजन को अलग करके Yum Brands बना दिया.

रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव

Pizza Hut की अनिश्चित भविष्य की ये खबर ऐसे समय में आई है जब एक और 1950 के दशक की डाइन-इन आइकन कंपनी Denny’s को भी एक निवेशक समूह ने खरीदकर प्राइवेट कर लिया है. Denny’s की तरह, Pizza Hut को भी उपभोक्ताओं की डिलीवरी की ओर बढ़ती रुचि और कैज़ुअल डाइनिंग मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ रहा है.