Advertisement
trendingNow12989528
Hindi Newsबिजनेस

क्या बिकेगी Pizza Hut? Yum Brands बेच सकता है मशहूर पिज्जा चेन, अमेरिका में घटती बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह

Yum Brands के CEO क्रिस टर्नर ने कहा कि Pizza Hut टीम ने बिजनेस और केटेगरी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की है. लेकिन ब्रैंड के प्रदर्शन से ये साफ है कि इसके पूरे वैल्यू को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बिकेगी Pizza Hut? Yum Brands बेच सकता है मशहूर पिज्जा चेन, अमेरिका में घटती बिक्री बनी सबसे बड़ी वजह

Pizza Hut : मशहूर पिज्जा चेन Pizza Hut जल्द ही बिक सकती है. इसकी पैरेंट कंपनी Yum Brands (जो KFC, Taco Bell और Habit Burger Grill की भी मालिक है) ने मंगलवार को कहा कि वह Pizza Hut के लिए 'रणनीतिक विकल्पों की औपचारिक समीक्षा' कर रही है. इसका मतलब है कि कंपनी ब्रांड को बेचने या किसी अन्य रूप में पुनर्गठित करने पर विचार कर रही है. Yum Brands के CEO क्रिस टर्नर ने कहा कि Pizza Hut टीम ने बिजनेस और केटेगरी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, लेकिन ब्रैंड के प्रदर्शन से ये साफ है कि इसके पूरे वैल्यू को हासिल करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे. ये काम शायद Yum Brands के बाहर बेहतर तरीके से किया जा सके.

अमेरिका में घटी बिक्री

Pizza Hut दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में लगभग 20,000 स्टोर चलाता है. कंपनी की अंतरराष्ट्रीय बिक्री में इस साल के पहले नौ महीनों में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चीन इसका दूसरा सबसे बड़ा बाजार है/ हालांकि, अमेरिका, जहां इसके करीब 6,500 स्टोर हैं, में बिक्री 7% घट गई. कंपनी के लगभग आधे राजस्व की हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार से आती है. विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी बाजार में Pizza Hut को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक इसके पास पुराने 'डाइन-इन रेस्टोरेंट्स' थे, जबकि उपभोक्ता अब फास्ट पिकअप और डिलीवरी को प्राथमिकता देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Pizza Hut की बाजार हिस्सेदारी घटी

2020 में, Pizza Hut के सबसे बड़े फ़्रैंचाइजी में से एक ने दिवालियापन सुरक्षा (bankruptcy protection) के लिए आवेदन किया था और 300 स्टोर बंद कर दिए थे. वर्तमान में Pizza Hut के पास अमेरिकी पिज्जा चेन  मार्केट का 15.5% हिस्सा है, जो 2019 में 19.4% था यानी लगभग 4% की गिरावट. इस दौरान Domino’s ने डिलीवरी और टेकअवे मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बन गई है, इसके 21,750 स्टोर हैं.

Yum Brands के शेयरों में उछाल

Pizza Hut की संभावित बिक्री की खबर के बाद Yum Brands के शेयर मंगलवार को लगभग 7% बढ़ गए. कंपनी ने बताया कि उसकी तीसरी तिमाही की आमदनी 8% बढ़ी, जिसका मुख्य कारण KFC और Taco Bell की मजबूत बिक्री रही.

Pizza Hut का इतिहास

Pizza Hut की स्थापना 1958 में अमेरिका के कैनसस राज्य के Wichita शहर में दो भाइयों ने की थी. उन्होंने अपनी मां से 600 डॉलर उधार लेकर पहला स्टोर खोला था. उन्होंने “Pizza Hut” नाम इसलिए चुना क्योंकि उनके साइनबोर्ड में सिर्फ आठ अक्षरों की जगह थी. 1969 में इसका प्रसिद्ध Red Roof वाला लोगो आया और 1971 तक ये दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन चेन बन गई. 1977 में PepsiCo ने Pizza Hut को खरीदा, लेकिन बाद में 1997 में अपने रेस्तरां डिवीजन को अलग करके Yum Brands बना दिया.

रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव

Pizza Hut की अनिश्चित भविष्य की ये खबर ऐसे समय में आई है जब एक और 1950 के दशक की डाइन-इन आइकन कंपनी Denny’s को भी एक निवेशक समूह ने खरीदकर प्राइवेट कर लिया है. Denny’s की तरह, Pizza Hut को भी उपभोक्ताओं की डिलीवरी की ओर बढ़ती रुचि और कैज़ुअल डाइनिंग मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ रहा है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Pizza Hut

Trending news

सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'