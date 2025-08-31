क्या 'मिशन चीन' से पीएम मोदी बदल पाएंगे भारत का सीन, फिलहाल 99 अरब डॉलर का नुकसान, ट्रेड से लेकर रेयर अर्थ तक....आज इंडो चाइना टेबल पर क्या होगा खास

एशिया महाद्वीप की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन एक बार फिर आमने-सामने हैं. लेकिन यह आमना-सामना केवल सीमा पर तनाव से जुड़ा नहीं, बल्कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक साझेदारी से भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिआंजिन यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी अहम मुलाकात को लेकर ग्लोबल लेवल पर उत्सुकता है. अब सवाल यही है कि क्या मिशन चीन भारत के सामने खड़े 99 अरब डॉलर के नुकसान की भरपाई कर पाएगा?

दरअसल, अमेरिका के साथ बिगड़े व्यापारिक समीकरण और डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ वाले फैसले के बाद भारत के लिए चीन जैसे बड़े साझेदार की भूमिका और बढ़ गई है. मोदी सरकार इस मौके को व्यापार और सहयोग की नई दिशा में बदलना चाहती है. यही वजह है कि पीएम मोदी ने चीन पहुंचने से पहले साफ संदेश दिया कि भारत-चीन के स्थिर और भरोसेमंद रिश्ते न केवल एशिया, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं. आपको बता दे कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 100 बिलियन डॉलर को पार गया था.

बॉर्डर से लेकर सेमीकंडक्टर तक

मोदी-शी बैठक में कई बड़े मुद्दे टेबल पर हैं. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेता आर्थिक सहयोग, सीमा स्थिरता और रिश्तों को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदमों पर बात करेंगे. भारत की प्रायोरिटी साफ है-

* फेयर ट्रेड अरेंजमेंट्स (न्यायपूर्ण व्यापार व्यवस्था)

* रेयर अर्थ्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक सुगम पहुंच

* फर्टिलाइजर और सेमीकंडक्टर जैसे अहम सेक्टर में सहयोग

* डायरेक्ट फ्लाइट की बहाली और वीजा प्रक्रिया आसान बनाना

* राजनयिक रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ के लिए कार्यक्रम तय करना

एक्सपर्ट मानते हैं कि यदि इस बैठक से ठोस कदम निकलते हैं तो भारत को न केवल रेयर अर्थ्स की सप्लाई का संकट हल करने में मदद मिलेगी, बल्कि घरेलू इंडस्ट्री और टेक सेक्टर को भी नया सहारा मिलेगा.

2020 के बाद पहली अहम कोशिश

गौरतलब है कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख रहे हैं. सीमा विवाद ने व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों पर असर डाला. हालांकि हाल ही में दिल्ली में हुई सीमा वार्ता को दोनों देशों ने रचनात्मक बताया और अब एक विशेषज्ञ समूह बनाने की दिशा में सहमति जताई गई है. चीन की ओर से भी सैन्य बयान आया कि दोनों देशों को सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा रिश्तों को डी-फ्रॉस्ट करने की बड़ी कोशिश मानी जा रही है.

SCO सम्मेलन और रूस-म्यांमार से मीटिंग

तिआंजिन में मोदी केवल शी जिनपिंग से ही नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और म्यांमार के मिलिट्री चीफ मिन आंग हलाइंग से भी मिलेंगे. पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड पर असर प्रमुख एजेंडा रहेगा. वहीं, म्यांमार के साथ बातचीत में भारत 1,600 किमी लंबी सीमा साझा करता है. म्यांमार में दिसंबर में होने वाले चुनाव, लोकतंत्र की बहाली और सीमा पार आतंकवाद पर फोकस होगा.

क्यों खास है यह दौरा?

* अमेरिका के साथ बढ़ता तनाव: ट्रंप के टैरिफ ने भारत के लिए निर्यात पर भारी दबाव बनाया है.

* 99 अरब डॉलर का झटका: अमेरिका से व्यापार में नुकसान ने भारत को वैकल्पिक साझेदारों की तलाश पर मजबूर किया है.

* रेयर अर्थ्स की डिपेंडेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए भारत चीन पर निर्भर है.

* मल्टी-पोलर एशिया की रणनीति: मोदी ने इंटरव्यू में साफ कहा कि भारत-चीन मिलकर एशिया और दुनिया में स्थिरता ला सकते हैं.

भारत की उम्मीदें और चीन का इशारा

भारतीय पक्ष उम्मीद कर रहा है कि सीमा विवाद के बावजूद आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाए. वहीं, चीन ने भी SCO समिट से पहले संकेत दिए हैं कि वह रिश्तों को नई ऊर्जा देना चाहता है. चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत है, यह दौरा भारत-चीन रिश्तों में नई गति लाएगा.