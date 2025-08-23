प्रीमियम घटेगा या मुनाफा डूबेगा? GST छूट से बीमा कंपनियों की सेहत पर मंडराया खतरा!

बीमा पॉलिसी होल्डर्स के लिए यह किसी राहत की खबर से कम नहीं लगती कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) हटाने की सिफारिश की गई है. इसका सीधा मतलब है कि अब बीमा खरीदना ग्राहकों की जेब पर हल्का पड़ सकता है. लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू उतना ही डराने वाला है, क्योंकि इस कदम से बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी और बैलेंस बिगड़ सकता है. सवाल ये है कि क्या सस्ती पॉलिसी का सपना वास्तव में पूरा होगा या बीमा कंपनियां इसे नई चुनौती के रूप में देखेंगी?

दरअसल, एक मंत्रियों के ग्रुप ने बीमा पर लग रहे मौजूदा 18% GST को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की है. पहली नजर में यह कदम ग्राहकों के लिए सीधी राहत जैसा दिखता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके साथ ही बीमा कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ खो देंगी. फिलहाल कंपनियां कमीशन, किराया, बिजली और टेलीकॉम जैसी सेवाओं पर दिए गए टैक्स का कुछ हिस्सा आईटीसी के जरिए एडजस्ट कर लेती हैं. जीएसटी हटने पर यह सहारा छिन जाएगा और कंपनियों की लागत स्वतः बढ़ जाएगी.

टर्म इंश्योरेंस मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिशन

बीमा सेक्टर में खासकर टर्म इंश्योरेंस मार्केट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है. यहां शुरुआती कमीशन 35-40% तक जाता है, जो समय के साथ घटकर औसतन 5-6% रह जाता है. इसके ऊपर अन्य ऑपरेशनल खर्च करीब 10% तक होते हैं. अभी तक इन खर्चों पर लगने वाले लगभग 2% टैक्स को आईटीसी से एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन जीएसटी छूट के बाद यह फायदा नहीं मिलेगा. नतीजा, कंपनियों को या तो मुनाफा कम करना होगा या फिर प्रीमियम की बेस कीमतें बढ़ानी होंगी.

पूर्व IRDAI सदस्य की चेतावनी

इसी मुद्दे पर पूर्व IRDAI सदस्य निलेश साथे ने चेतावनी दी कि अगर बीमा कंपनियां पुराने प्लान हटाकर नए, महंगे प्रीमियम वाले प्लान लाती हैं, तो वे मार्केट गंवा सकती हैं. वहीं, अगर प्रीमियम नहीं बढ़ाया तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा असर पड़ेगा. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि GST छूट का वास्तविक असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है. मैक्वेरी कैपिटल के रिसर्च हेड सुरेश गणपति ने अनुमान जताया है कि कंपनियां आईटीसी के नुकसान की भरपाई के लिए प्रीमियम में 6-10% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं. अगर ऐसा हुआ तो सरकार का मूल उद्देश्य ग्राहकों को राहत और बीमा सेक्टर में पैठ बढ़ाना उल्टा पड़ सकता है.