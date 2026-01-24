Advertisement
trendingNow13085121
Hindi Newsबिजनेसक्या सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी या फिर होगा कारोबार? MCX ट्रेडिंग पर क्या है अपडेट; जानें पूरी डिटेल्स

क्या सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी या फिर होगा कारोबार? MCX ट्रेडिंग पर क्या है अपडेट; जानें पूरी डिटेल्स

Stock Market Update: शुक्रवार को मार्केट बंद के दौरान Sensex में 769.67 अंकों की बड़ी गिरावट दिखी. यह लाल निशान में 0.94 फीसदी की सुस्ती के साथ 81,537.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. वहीं, Nifty50 में बाजार बंद के दौरान 241.25 अंकों की गिरावट दिखी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी या फिर होगा कारोबार? MCX ट्रेडिंग पर क्या है अपडेट; जानें पूरी डिटेल्स

Stock Market Holidays: शेयर मार्केट में हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है. मतलब कि इन दोनों दिनों में स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE पर ट्रेडिंग नहीं होती है. वहीं, MCX भी कारोबार नहीं करता है. बाकी सोमवार से शुक्रवार तक तय समय के अनुसार, इन मार्केट्स में कारोबार होता है. हालांकि, राष्ट्रीय त्योहारों समेत अन्य पर्वों पर नियम के अनुसार, बाजार बंद और खुलते रहते हैं. इस शनिवार और रविवार को वैसे तो मार्केट्स बंद हैं, लेकिन लोगों के सवाल सोमवार 26 जनवरी को लेकर के हैं. सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) है. अब आइए जानते हैं कि इस दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार और MCX में कारोबार या छुट्टी को लेकर क्या कुछ जानकारी है.

गणतंत्र दिवस पर शेयर मार्केट का अपडेट
सोमवार 26 जनवरी को अपना पूरा देश गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाएगा. इसी दिन 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और देश संविधान के साथ गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में पहचाना गया. तभी से हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है. स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, सोमवार 26 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा. मतलब कि सोमवार को NSE और BSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी. इस दिन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोंइंग (SLB) समेत अन्य पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. 

यह भी पढ़ें- स्‍टॉक मार्केट से FPI ने 36500 करोड़ न‍िकाले, तीन हफ्ते में 4% टूटा बाजार; शेयर में कब आएगी तेजी?

Add Zee News as a Preferred Source

MCX को लेकर क्या है अपडेट?
अब बात हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX की करते हैं. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी दिन सोमवार को कमोडिटी मार्केट भी बंद रहेगा. मतलब कि MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी. वैसे MCX पर दिन में दो सेशन में कारोबार होता है- सुबह और शाम में. लेकिन सोमवार को राष्ट्रीय पर्व होने के अवसर पर ये दो सेशन भी बंद रहेंगे. गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल समेत अन्य दूसरी कमोडिटीज में कोई कारोबार नहीं होगा. अब मार्केट सीधे मंगलवार को ही खुलेंगे. 

बजट के दिन रविवार को खुलेगा शेयर बाजार
वहीं, इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. परंपरा के अनुसार, इस बार भी 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा. वैसे आमतौर पर रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट पेश होने की वजह से रविवार 1 फरवरी को भी शेयर बाजार खुलेगा और अन्य दिनों की भांति इस दिन भी लोग स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की खरीदारी और बिक्री के साथ ट्रेडिंग कर सकेंगे.   

यह भी पढ़ें- Gold-Silver Price Today: 1 जनवरी से अब तक सिल्वर में ₹90 हजार से अधिक का उछाल, आंकड़ें देख दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप

शेयर मार्केट का अपडेट
शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दिखी. ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे समेत अन्य कारणों से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम होता हुआ दिखा. शुक्रवार को मार्केट बंद के दौरान Sensex में 769.67 अंकों की बड़ी गिरावट दिखी. यह लाल निशान में 0.94 फीसदी की सुस्ती के साथ 81,537.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. वहीं, Nifty50 में बाजार बंद के दौरान 241.25 अंकों की गिरावट दिखी. यह 0.95 फीसदी की सुस्ती के साथ लाल निशान में 25,048.65 पर कारोबार करते हुए दिखा. अब मार्केट सीधे मंगलवार को खुलेगा. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. BSE का पूरा नाम क्या है?
BSE का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) है.

2. NSE का पूरा नाम क्या है?
NSE का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) है.

3. शेयर बाजार में ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या होती है?
 शेयर बाजार में ट्रेडिंग की टाइमिंग सुबह 9.15 बजे से शाम 3.30 बजे तक होती है.

4. 26 जनवरी को शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा?
26 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा.

5. MCX का फुल फॉर्म क्या है? 
MCX का फुल फॉर्म मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Stock market holidaysRepublic Day

Trending news

क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
UGC
क्या है नियम 3C? शिक्षण संस्थानों को लेकर जारी UGC के नियमों को SC में दी गई चुनौती
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
26 January
26 जनवरी पर दिखेगा A कंटिजेंट का जलवा, करण-अर्जुन और CD वॉरियर की जोड़ी मचा देगी धूम
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
Mumbai News
'मुंब्रा को हरा बना देंगे' वाली AIMIM पार्षद सहर शेख की उड़ी नींद, कहा- माफ करो
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
MK Stalin
देशभक्ति पर उपदेश देने की जरूरत नहीं... राज्यपाल के रवैये पर स्टालिन ने साधा निशाना
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
punjab on republic day
मान सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित झांकी
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
Kerala News
'कांग्रेस लाइन नहीं की क्रॉस...',पार्टी में छिड़ी अनबन के बीच बोले शशि थरूर
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
Indian Constitution
भावना नहीं-पहचान है 'प्रेम', संविधान के हर पन्ने पर क्यों लिखा है ये 'PREM' शब्द?
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
Tamil Nadu Elections
‘करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म’- तमिलनाडु से मोदी का बड़ा दावा, NDA जनता की पसंद
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
Engineer Rashid
इंजीनियर रशीद को मिली 'पैरोल'; जेल से जाएंगे पार्लियामेंट, इस बार कौन उठाएगा खर्च?
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?
Vinoba Bhave Story
परीक्षा से पहले आग में झोंकी मार्कशीट, करियर नहीं सेवा चुनी; विनायक कैसे बने विनोबा?