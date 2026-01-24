क्या सोमवार को शेयर बाजार में रहेगी छुट्टी या फिर होगा कारोबार? MCX ट्रेडिंग पर क्या है अपडेट; जानें पूरी डिटेल्स

Stock Market Holidays: शेयर मार्केट में हर सप्ताह के शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है. मतलब कि इन दोनों दिनों में स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE पर ट्रेडिंग नहीं होती है. वहीं, MCX भी कारोबार नहीं करता है. बाकी सोमवार से शुक्रवार तक तय समय के अनुसार, इन मार्केट्स में कारोबार होता है. हालांकि, राष्ट्रीय त्योहारों समेत अन्य पर्वों पर नियम के अनुसार, बाजार बंद और खुलते रहते हैं. इस शनिवार और रविवार को वैसे तो मार्केट्स बंद हैं, लेकिन लोगों के सवाल सोमवार 26 जनवरी को लेकर के हैं. सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) है. अब आइए जानते हैं कि इस दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार और MCX में कारोबार या छुट्टी को लेकर क्या कुछ जानकारी है.

गणतंत्र दिवस पर शेयर मार्केट का अपडेट

सोमवार 26 जनवरी को अपना पूरा देश गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाएगा. इसी दिन 26 नवंबर 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था और देश संविधान के साथ गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में पहचाना गया. तभी से हर साल भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है. स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, सोमवार 26 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा. मतलब कि सोमवार को NSE और BSE पर ट्रेडिंग नहीं होगी. इस दिन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोंइंग (SLB) समेत अन्य पर कोई ट्रेडिंग नहीं होगी.

MCX को लेकर क्या है अपडेट?

अब बात हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX की करते हैं. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी दिन सोमवार को कमोडिटी मार्केट भी बंद रहेगा. मतलब कि MCX पर ट्रेडिंग नहीं होगी. वैसे MCX पर दिन में दो सेशन में कारोबार होता है- सुबह और शाम में. लेकिन सोमवार को राष्ट्रीय पर्व होने के अवसर पर ये दो सेशन भी बंद रहेंगे. गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल समेत अन्य दूसरी कमोडिटीज में कोई कारोबार नहीं होगा. अब मार्केट सीधे मंगलवार को ही खुलेंगे.

बजट के दिन रविवार को खुलेगा शेयर बाजार

वहीं, इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. परंपरा के अनुसार, इस बार भी 1 फरवरी को ही बजट पेश होगा. वैसे आमतौर पर रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट पेश होने की वजह से रविवार 1 फरवरी को भी शेयर बाजार खुलेगा और अन्य दिनों की भांति इस दिन भी लोग स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की खरीदारी और बिक्री के साथ ट्रेडिंग कर सकेंगे.

शेयर मार्केट का अपडेट

शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दिखी. ग्लोबल अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली, कई कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे समेत अन्य कारणों से भारतीय शेयर बाजार धड़ाम होता हुआ दिखा. शुक्रवार को मार्केट बंद के दौरान Sensex में 769.67 अंकों की बड़ी गिरावट दिखी. यह लाल निशान में 0.94 फीसदी की सुस्ती के साथ 81,537.70 पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. वहीं, Nifty50 में बाजार बंद के दौरान 241.25 अंकों की गिरावट दिखी. यह 0.95 फीसदी की सुस्ती के साथ लाल निशान में 25,048.65 पर कारोबार करते हुए दिखा. अब मार्केट सीधे मंगलवार को खुलेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. BSE का पूरा नाम क्या है?

BSE का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) है.

2. NSE का पूरा नाम क्या है?

NSE का पूरा नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) है.

3. शेयर बाजार में ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या होती है?

शेयर बाजार में ट्रेडिंग की टाइमिंग सुबह 9.15 बजे से शाम 3.30 बजे तक होती है.

4. 26 जनवरी को शेयर बाजार खुलेगा या बंद रहेगा?

26 जनवरी को शेयर बाजार बंद रहेगा.

5. MCX का फुल फॉर्म क्या है?

MCX का फुल फॉर्म मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange) है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.