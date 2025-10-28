Advertisement
टाटा के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री का रिअपॉइंटमेंट होगा या नहीं? 28 अक्टूबर 2025 को खत्म हो रहा कार्यकाल

टाटा ट्रस्ट्स में मतभेद कई बार सामने आए हैं, ऐसे में जब मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को मौजूदा ट्रस्टी मेहली मिस्त्री का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ऐसे में क्या उनकी दोबारा नियुक्ति होगी?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:18 AM IST
Mehli Mistry Reappointment: मौजूदा ट्रस्टी मेहली मिस्त्री के दोबारा अपॉइंटमेंट को लेकर टाटा ट्रस्ट्स में एक बड़ा मतभेद उभरकर सामने आया है. मिस्त्री का कार्यकाल 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, अध्यक्ष नोएल टाटा (Noel Tata), उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) और ट्रस्टी विजय सिंह (Vijay Singh) की तरफ से मिस्त्री के कार्यकाल के रिन्यूअल को मंजूरी दिए जाने की संभावना कम है. ये असहमति कानूनी विवादों को जन्म दे सकती है, जिससे भारत के सबसे प्रभावशाली परोपकारी समूह के भीतर आंतरिक कलह का एक और दौर शुरू हो सकता है.

वोटिंग का करेंगे सामना
मिस्त्री, जो 2022 से सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) और सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) दोनों के ट्रस्टी हैं, रिन्यूअल के लिए वोटिंग का सामना कर रहे हैं. ये दोनों ट्रस्ट मिलकर टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, टाटा संस (Tata Sons) के 51% हिस्से को कंट्रोल करते हैं. जहां कुछ ट्रस्टी, जैसे डेरियस खंबाटा (Darius Khambata), प्रमित झावेरी (Pramit Jhaveri) और जहांगीर एचसी जहाँगीर (Jehangir HC Jehangir) उनकी फिर से नियुक्ती का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरे लोग तनाव भरे रिश्ते और टाटा तथा दूसरे डायरेक्टर्स के प्रति उनके कथित विरोध का हवाला देते हुए इसका विरोध करते हैं.

बदल गया है दस्तूर
परंपरागत रूप से, सभी ट्रस्टी नियुक्तियां सर्वसम्मति से होती थीं, लेकिन सितंबर 2024 में यह परंपरा टूट गई, जब बोर्ड ने बहुमत से विजय सिंह (Vijay Singh) को टाटा संस के डायरेक्टर पद से हटाने के लिए मतदान किया. इस बदलाव से इस बात को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है कि ट्रस्टी दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए सर्वसम्मति से या बहुमत से मतदान की जरूरत होती है या नहीं.

गहरी हैं विवाद की जड़ें
मिस्त्री ने हाल ही में श्रीनिवासन के रिअपॉइंटमेंट को सशर्त मंजूरी दी थी, इसे अपने कार्यकाल के रिन्यूअल से जोड़ते हुए एक ऐसा कदम है जिसे कानूनी एक्सपर्ट्स ने अमान्य और अप्रवर्तनीय बताते हुए खारिज कर दिया है. इस विवाद की जड़ें गहरी हैं, क्योंकि मिस्त्री, जो टाटा समूह के कई संगठनों से जुड़े एक बिजनेसमैन हैं, टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के चचेरे भाई भी हैं.

अगर विवाद न सुलझा तो?
अगर ये विवाद सुलझाया नहीं गया तो यह टाटा ट्रस्ट्स (Tata Trusts) को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की परीक्षा ले सकता है और टाटा समूह के पावरफुल चैरिटिबल फाउंडेशंस के भीतर शासन मानदंडों को संभावित रूप से नया रूप दे सकता है. अब देखना होगा कि आगे क्या नतीजे सामने आते हैं.

