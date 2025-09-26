अगर बैंक अकाउंट 2 साल तक इनएक्टिव रहा तो क्या बैंक जब्त कर लेगा पैसा? यहां जानिए पूरी सच्चाई

अक्सर लोग कई बैंक अकाउंट खोल लेते हैं लेकिन वक्त के साथ उनमें से कुछ का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. ऐसे खातों में लंबे समय तक कोई ट्रांजेक्शन न होने पर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या बैंक उनका पैसा जब्त कर लेगा? दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम इस स्थिति को लेकर काफी साफ हैं. आइए जानते हैं कि अगर आपका बैंक खाता 2 साल तक इनएक्टिव पड़ा रहे तो क्या होता है, आपका पैसा सुरक्षित रहता है या नहीं, और ऐसे खाते को दोबारा एक्टिव करने की प्रक्रिया क्या है.

RBI के नियमों के अनुसार, अगर किसी बचत या चालू खाते में लगातार 24 महीने तक ग्राहक द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया जाता, तो वह खाता "डोरमेंट" यानी निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है. यहां यह जानना जरूरी है कि बैंक द्वारा डाले जाने वाला ब्याज या काटे जाने वाला चार्ज ग्राहक का ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता. ग्राहक द्वारा नकद जमा, निकासी या ट्रांसफर ही लेन-देन कहलाता है.

इनएक्टिव और डोरमेंट खाते का फर्क

अगर 12 महीने तक कोई ट्रांजेक्शन न हो तो खाता "इनएक्टिव" माना जाता है, जबकि 24 महीने पूरे होने पर वह "डोरमेंट" हो जाता है. इनएक्टिव खाते में कुछ बेसिक सेवाएं जैसे बैलेंस चेक या स्टेटमेंट निकालना संभव रहता है, लेकिन डोरमेंट खाते में डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और एटीएम सेवाएं बंद हो जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बैंक पैसा जब्त कर लेता है?

सबसे अहम सवाल आपका पैसा कहां जाएगा? RBI के नियमों के अनुसार, बैंक किसी भी हालत में आपके इनएक्टिव या डोरमेंट अकाउंट का पैसा जब्त नहीं कर सकते. आपका बैलेंस पूरी तरह सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता रहता है. फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक खाता री-एक्टिव नहीं होता, तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते.

10 साल बाद क्या होता है?

अगर खाता लगातार 10 साल तक डोरमेंट बना रहता है और कोई क्लेम नहीं किया जाता, तो बैंक उस खाते की रकम और ब्याज को "Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)" में ट्रांसफर कर देता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि खाता धारक या उसका नॉमिनी कभी भी इस पैसे का क्लेम कर सकता है.

खाता दोबारा एक्टिव कैसे करें?

खाते को री-एक्टिव करने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा जाकर लिखित आवेदन देना होता है और KYC डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं. कई बार बैंक एक छोटी रकम का ट्रांजेक्शन करने को कह सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए बैंक कोई पेनल्टी या चार्ज नहीं ले सकता.

डोरमेंट होने से कैसे बचें?

अगर आप नहीं चाहते कि खाता डोरमेंट हो, तो समय-समय पर छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन जरूर करें. चाहे ₹10 का UPI ट्रांसफर ही क्यों न हो. इससे आपका खाता एक्टिव बना रहेगा.