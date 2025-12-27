क्या महंगाई को मात देने वाला सेंसेक्स, निफ्टी का ट्रेंड 2026 में भी बना रहेगा? जानिए क्या है एनालिस्ट का अनुमान

Sensex and Nifty Trend 2026 : साल 2026 आने वाला है. भारतीय शेयर बाजार एक अहम मोड़ पर खड़ा है. 2025 में बाजार का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है. निफ्टी 50 ने 1 दिसंबर को 26,326 का रिकॉर्ड उच्च स्तर छुआ और सालाना 10.2% का प्रॉफिट दर्ज किया है. इस बीच सेंसेक्स ने पिछले एक साल में 8% तक की बढ़त हासिल की है. अक्टूबर में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद नवंबर में भारत की महंगाई थोड़ी बढ़ी है. लेकिन ये भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है, जिससे आने वाले साल में रेपो रेट में और कटौती की गुंजाइश बनी हुई है.

RBI ने पिछले सप्ताह ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की और संकेत दिया कि वो महंगाई कम होने के कारण मौद्रिक नीति को और ढीला कर सकता है. इसका अनुमान है कि जनवरी से महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगी/ इससे मार्च में खत्म होने वाले तीन महीनों के दौरान CPI औसतन 2.9% रहेगी.

कॉरपोरेट कमाई में सुधार

ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट के मुताबिक, कॉरपोरेट कमाई एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है. ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण उछाल का संकेत मिलता है. ये FY26-27 के दौरान सालाना आधार पर 12%-15% तक बढ़ सकती है.

GDP ग्रोथ

फर्म के अनुसार, 2026 में भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है. H1FY27 के लिए GDP ग्रोथ के पूर्वानुमानों को पहले के 6.4% से बढ़ाकर 6.7%-6.8% कर दिया गया है. RBI ने भी दूसरी तिमाही के मजबूत प्रदर्शन के बाद FY25-26 के लिए अपने GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है. यह बढ़ोतरी लगातार घरेलू मांग, चल रहे पॉलिसी सुधारों और सहायक मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों को दर्शाती है.

करेंसी में उतार-चढ़ाव

FII के फ्लो और भारत-अमेरिका व्यापार से संबंधित अनिश्चितता के बीच रुपये में तेज गिरावट देखी गई, ये महत्वपूर्ण ₹90 प्रति डॉलर के निशान से नीचे फिसल गया है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिका द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैरिफ का नतीजा निवेशकों की भावना और एक्सपोर्ट-आधारित सेक्टर के भविष्य को आकार देने वाला एक अहम फैक्टर बना हुआ है. इन ड्यूटी में कोई भी कमी या आंशिक छूट एक मजबूत पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगी, जिससे FII का भरोसा बढ़ेगा. प्रभावित इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा और लगातार मार्केट परफॉर्मेंस के लिए आउटलुक मजबूत होगा.

2026 में शेयर बाजार का आउटलुक

इनक्रेड वेल्थ के CEO नितिन राव के अनुसार, मार्केट की कहानी सतर्क रहने से लेकर सावधानी से पॉजिटिव होने की ओर बढ़ रही है. राव का मानना ​​है कि आने वाले साल में वैल्यूएशन-आधारित इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कमाई में ग्रोथ-आधारित इन्वेस्टमेंट रिटर्न की ओर बदलाव देखने को मिल सकता है.