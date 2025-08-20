India Russia Relation: रूस की तरफ से भारत को सस्‍ता तेल बेचने से नाराज अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने की बात कही है. भारत की तरफ से अमेर‍िका को क‍िये जा रहे न‍िर्यात पर ट्रंप प्रशासन पहले ही 25 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगा चुका है. बाकी का 25 प्रत‍िशत 27 अगस्‍त से लगाने की बात कही जा रही है. ट्रंप की तरफ से यह कार्रवाई भारत और रूस के र‍िश्‍तों को कमजोर करने के मकसद से की गई है. हालांक‍ि, भारत की तरफ से अमेर‍िकी कदम का व‍िरोध क‍िया गया और कहा गया क‍ि ट्रंप प्रशासन की यह कार्रवाई गलत है. पड़ोसी देश चीन, भारत से भी ज्‍यादा क्रूड ऑयल रूस से आयात कर रहा है.

भारत भी पीछे हटने के मूड में नहीं

इस पूरे मामले में भारत भी पीछे हटने के लि‍ए तैयार नहीं है. दूसरी तरफ भारत ने अपने न‍िर्यात पर पड़ने वाले असर को कम करने के लि‍ए दूसरे देशों के साथ संपर्क बढ़ा द‍िया है. दूसरी तरफ इस मामले में रूस की तरफ से भी बयान आ गया है. रूस के बयान से साफ है क‍ि रूस के राष्‍ट्रपत‍ि व्लादिमीर पुत‍िन, अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप को पूरी तरह से झटका देने के मूड में हैं. रूस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया क‍ि वह अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत को तेल की ब‍िक्री जारी रखेगा. दूसरी तरफ रूस की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि टैर‍िफ लगाए जाने से प्रभाव‍ित हुए भारतीय न‍िर्यात को भी रूस की तरफ से खरीदा जाएगा.

क्‍या झुकने के लि‍ए तैयार होंगे ट्रंप?

पहले भारत और अब रूस की तरफ से इस तरह का रुख अख्‍तयार क‍िये जाने के बाद सवाल यह है क‍ि अमेर‍िका की तरफ से भारत पर और टैर‍िफ लगाया जाएगा या फ‍िर ट्रंप अपने कदम को वापस खींच लेंगे और झुक जाएंगे? दरअसल, प‍िछले द‍िनों यूक्रेन जंग के स‍िलस‍िले में डोनाल्‍ड ट्रंप और पुत‍िन की भी अलास्‍का में मुलाकात हुई थी. इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्‍ट्रपत‍ि जेलेंस्‍की से भी व्‍हाइट हाउस में मुलाकात की थी. उनके इस कदम को यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग को खत्‍म करने की द‍िशा में प्रयाय माना जा रहा है.

85 अरब डॉलर के न‍िर्यात पर पड़ेगा असर?

रूस के एक सीन‍ियर अध‍िकारी ने कहा क‍ि भारत अपनी मौजूदा मात्रा में रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, भले ही अमेरिका ने भारत की तरफ से क‍िये जाने वाले न‍िर्यात पर भारी टैरिफ लगाया हो. यह बयान भारत और अमेर‍िका के बीच जारी व्यापारिक तनाव के सामने आने के बाद आया है. अमेर‍िका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्‍ट पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त को इसे दोगुना करके 50% करने की धमकी दी है. इस टैरिफ से देश का 85 अरब डॉलर का सालाना निर्यात प्रभावित हो सकता है.

भारत को 5% छूट पर तेल बेचता है रूस

ब्राजील के बाद भारत पर सबसे ज्‍यादा 50 फीसदी टैर‍िफ लगाने की घोषणा के बाद अमेरिका का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना रूस की जंग का समर्थन देता है. भारत ने इस टैरिफ को 'अनुचित' बताया और कहा क‍ि उसका सबसे सस्ते स्रोत से तेल खरीदने का हक है. आपको बता दें रूस की तरफ से भारत को करीब 5% छूट पर तेल बेचा जाता है. भारत को सस्ता तेल मिलना देश की इकोनॉमी के ल‍िए काफी अहम है. दरअसल, इससे महंगाई पर लगाम लगाने में मदद मिलती है.

भारत और रूस के बीच हर साल 10% बढ़ेगा ब‍िजनेस

रूस के डिप्टी ट्रेड रीप्र‍िजेंटेट‍िव एवगेनी ग्रिवा ने कहा कि भारत और रूस के बीच व्यापार हर साल 10% बढ़ेगा. भारत के लिए रूसी तेल सस्ता और जरूरी है. भारत की रिफाइनरियां रूसी तेल के लिए उपयुक्त हैं. भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया हुआ है. पीएम मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 'दोस्त' कहा. मोदी अगस्त के आख‍िर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने चीन जाएंगे. यह सात साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी.

रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्‍लायर

दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी रूस में व्यापार और अन्य मामलों पर बातचीत के लिए गए हैं. साल 2022 में यूक्रेन जंग के बाद भारत ने रूस से ऑयल इम्‍पोर्ट बढ़ाया है. पहले भारत म‍िड‍िल ईस्‍ट से ज्‍यादा तेल खरीदता था, लेकिन अब रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्‍लायर है. साल 2025 में भारत ने रोजाना करीब 17 लाख बैरल रूसी तेल आयात किया. यह कुल आयात का 37% है. प‍िछले द‍िनों थोड़ी कमी के बाद अब फ‍िर से भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल खरीद रही हैं.

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने रूसी तेल खरीदने से भारत के कुछ अमीर परिवारों को फायदा हो रहा है. अमेरिका का कहना है कि भारत का तेल खरीदना रूस के युद्ध को बढ़ावा देता है. इस पर भारत की तरफ से कहा गया क‍ि वह अपनी 140 करोड़ देशवास‍ियों की ऊर्जा जरूरतों के लिए सस्ता तेल खरीद रहा है. रूस ने भारत का सपोर्ट करते हुए कहा क‍ि वह भारत के टैरिफ प्रभाव‍ित सामान को खरीदेगा और भारत को जेट इंजन बनाने में मदद करेगा. अगर रूस ऐसा करता है तो इस कदम से भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा.

FAQ

सवाल: रूस की तरफ से भारत को क‍ितना सस्‍ता तेल बेचा जाता है?

जवाब: रूस की तरफ से भारत को 5 प्रत‍िशत सस्‍ता तेल द‍िया जाता है. इसका व‍िरोध अमेर‍िका की तरफ से लंबे समय से क‍िया जा रहा है.

सवाल: अमेर‍िका ने भारत पर क‍ितना टैर‍िफ लगाने का ऐलान क‍िया है?

जवाब: अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने भारतीय न‍िर्यात पर 50 प्रत‍िशत टैर‍िफ लगाने की बात कही है. ट्रंप प्रशासन की तरफ से 25 प्रत‍िशत टैर‍िफ लागू कर द‍िया गया है. बाकी का 25 प्रत‍िशत आने वाली 27 अगस्‍त से लागू क‍िया जाएगा.