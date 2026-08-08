/UPI चार्ज को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन, लेकिन MDR पर चर्चा जारी; जानिए आम यूजर्स और किराना दुकानदारों पर क्या होगा असर?

UPI Fee Debate: अगर आप भी रोजाना डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. पिछले कई दिनों से UPI पर संभावित फीस और MDR को लेकर चर्चा जारी है. ऐसे में आम यूजर्स और छोटे दुकानदारों के मन में सवाल है कि क्या UPI पेमेंट के लिए अब पैसे देने होंगे? इस पूरे मामले पर अब स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है. देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में गैर-बैंक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली उद्योग संस्था पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया कि UPI यूजर्स को किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चर्चा जारी है. PCI के इस बयान से आम यूजर्स और छोटे दुकानदारों को राहत मिली है कि रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट फिलहाल मुफ्त रहेंगे.