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UPI चार्ज को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन, लेकिन MDR पर चर्चा जारी; जानिए आम यूजर्स और किराना दुकानदारों पर क्या होगा असर?

UPI शुल्क को लेकर जारी चर्चा के बीच PCI ने साफ किया है कि प्रस्तावित MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इसका असर व्यापारियों पर होगा. वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा में निवेश का लाभ UPI यूजर्स को मिलेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 08, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:46 PM IST
UPI चार्ज को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन, लेकिन MDR पर चर्चा जारी; जानिए आम यूजर्स और किराना दुकानदारों पर क्या होगा असर?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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