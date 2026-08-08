/UPI चार्ज को लेकर दूर हुआ कन्फ्यूजन, लेकिन MDR पर चर्चा जारी; जानिए आम यूजर्स और किराना दुकानदारों पर क्या होगा असर?

UPI Fee Debate: अगर आप भी रोजाना डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. पिछले कई दिनों से UPI पर संभावित फीस और MDR को लेकर चर्चा जारी है. ऐसे में आम यूजर्स और छोटे दुकानदारों के मन में सवाल है कि क्या UPI पेमेंट के लिए अब पैसे देने होंगे? इस पूरे मामले पर अब स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है. देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में गैर-बैंक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली उद्योग संस्था पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया कि UPI यूजर्स को किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. हालांकि, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर चर्चा जारी है. PCI के इस बयान से आम यूजर्स और छोटे दुकानदारों को राहत मिली है कि रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट फिलहाल मुफ्त रहेंगे.
PCI का ये बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित MDR का बोझ केवल व्यापारियों पर होगा, ग्राहकों पर नहीं. उन्होंने ये भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा में होने वाले निवेश का लाभ UPI यूजर्स तक पहुंचेगा.
PCI डिजिटल पेमेंट, वित्तीय समावेशन और देश को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए नियामकों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करता है.
उद्योग संस्था के मुताबिक, ग्राहक पहले की तरह बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. PCI ने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि छोटे दुकानदारों को UPI स्वीकार करने के लिए MDR नहीं देना होगा.
MDR (Merchant Discount Rate) वो शुल्क है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए व्यापारी द्वारा कमर्शियल बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को दिया जाता है. UPI MDR को लेकर हाल के दिनों में चर्चा तेज हुई है. इसकी वजह Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 है, जिसे इसी सप्ताह संसद में पेश किया गया. आशंका जताई जा रही है कि ये विधेयक UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने का रास्ता खोल सकता है. फिलहाल देश में कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन पर आम तौर पर 0.9 से 1.5 प्रतिशत तक MDR लगता है, जबकि UPI ट्रांजैक्शन वर्तमान में व्यापारियों के लिए MDR से मुक्त हैं.
MDR का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का प्रमुख विषय रहा है. बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लंबे समय से तर्क देते रहे हैं कि शून्य-MDR व्यवस्था के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और संचालन की लागत की भरपाई करना मुश्किल होता है. वहीं, सरकार का कहना है कि मुफ्त डिजिटल पेमेंट वित्तीय समावेशन और देश में UPI के तेज विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हैं.
PCI ने यह भी कहा कि छोटे व्यापारी, जिनमें स्थानीय किराना दुकानदार और छोटे विक्रेता शामिल हैं, UPI स्वीकार करने पर MDR नहीं देंगे. इससे छोटे कारोबारियों को अपने मुनाफे में अतिरिक्त लागत की चिंता किए बिना डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने में मदद मिलेगी.
1. शुल्क को लेकर चर्चा बड़े व्यापारियों तक सीमित
UPI शुल्क को लेकर चल रही चर्चा मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों और अधिक मूल्य वाले ट्रांजैक्शन पर केंद्रित है. आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों को प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है.
2. UPI सिस्टम की लंबे समय की स्थिरता पर विचार
पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य UPI इकोसिस्टम को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है. नियामक और उद्योग से जुड़े पक्ष इस बात पर विचार कर रहे हैं कि छोटे यूजर्स और छोटे व्यापारियों पर असर डाले बिना इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा के लिए फंडिंग कैसे सुनिश्चित की जाए.
3. UPI में भारी निवेश
UPI की शुरुआत के बाद से बैंकों, फिनटेक कंपनियों, NPCI और RBI ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े स्तर पर निवेश किया है. इसमें सर्वर तैयार करना, सिस्टम को अपग्रेड करना और हर महीने होने वाले अरबों ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए क्षमता बढ़ाना शामिल है.
4. टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और फ्रॉड रोकने पर खर्च
इस निवेश का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड, साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकने वाली व्यवस्थाओं पर खर्च होता है. UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डिजिटल पेमेंट से जुड़े नए जोखिमों को रोकने के लिए ये उपाय जरूरी हैं.
5. UPI 24x7 सुरक्षित और भरोसेमंद रहेगा
PCI ने कहा कि उसका मुख्य फोकस UPI को 24 घंटे सुरक्षित, उपलब्ध और भरोसेमंद बनाए रखना है. UPI पर 24x7 ट्रांजैक्शन होते हैं, ऐसे में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार निगरानी में निवेश जरूरी है, ताकि यूजर्स का भरोसा बना रहे और पेमेंट सिस्टम में किसी तरह की रुकावट को रोका जा सके.