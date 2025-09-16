Urban Company IPO Listing: जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के बाद अब शेयर बाजार में दस्तक देने तो तैयार झाड़ू-पोछा वाली कंपनी, लिस्टिंग से पहले GMP में उठापटक

Urban Company IPO Listing: झाड़ू पोछा से लेकर प्लम्बर, क्लीनर, मैकेनिक, ब्यूटीशियन, कुल मिलाकर आपके जरूरत की हर सर्विस देने वाली कंपनी अब शेयर बाजार में दस्तक देने वाली है. Urban Company का IPO बाजार में लिस्ट होने वाला है. आईपीओ में जबरदस्त सब्सिक्रिप्शन मिलने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट हो चुका है. अब सबकी निगाहें कल बाजार में होने वाली इसकी लिस्टिंग पर है.

लिस्टिंग से पहले हलचल

अर्बन कंपनी का 1,900 करोड़ रुपये के आईपीओ को निवेशकों को बढ़िया रिस्पांस मिला. 104 गुना सब्सक्राइब हुए इस आईपीओ में पैसा लगाने वालों की निगाहें बुधवार को शेयर बाजार पर टिकी रहेगी. निवेशकों को उम्मीद है कि शेयर बाजार में गेन के साथ लिस्ट होंगे. हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में सीन उल्टा दिख रहा है. ग्रे मार्केट में कंरनी का GMP पिछले दिनों के मुकाबले गिर गया है. अर्बन कंपनी के शेयर इस समय करीब 52 फीसदी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. जबकि इन्वेस्टरगैन के आंकड़ों के मुताबिक शेयर का GMP करीब 54 रुपये है. इसका मतलब है कि अर्बन कंपनी की लिस्टिंग पर निवेशकों को 52.43 फीसदी तक का फायदा मिल सकता है, लेकिन उससे पहले 12 सितंबर को इसका GMP 54 फीसदी था. अगले दो दिन ये बढ़कर 66 फीसदी तक पहुंच गया, लेकिन लिस्टिंग के ठीक पहले इसकी GMP घटकर 52 फीसदी के करीब पहुंच गया है.

क्या आपको मिला Urban Company का शेयर , अलॉटमेंट पूरा, लिस्टिंग का इंतजार

Urban Company के IPO में अगर आपने भी पैसा लगाया है तो शेयर की अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं. कल रात में ही निवेशकों के खाते में उन्हें अलॉट हुए शेयर भेज दिए गए. आप बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पर जाकर शेयर के अलॉटमेंट की जानकारी देख सकते हैं. अर्बन कंपनी IPO का अलॉटमेंट 15 सितंबर को पूरा हो गया है. जिन्हें शेयर मिले उनके डीमैट अकाउंट में 16 सितंबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. 17 सितंबर को Urban Company शेयर बाजार में इंट्री करेगा. उसकी लिस्टिंग हो जाएगी.