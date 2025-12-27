PAN-Aadhaar: अगर पैन कार्ड से आधार से लिंक नहीं किया तो 31 दिसंबर के बाद क्या होगा? पूरी डिटेल यहां

PAN-Aadhaar Linking Deadline: आधार कार्ड से पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख खत्म होने वाली है और टैक्सपेयर्स अभी भी इस प्रोसेस को लेकर कन्फ्यूज है. सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने अपने पैन को अपनी यूनिक आइडेंटिटी से लिंक नहीं किया है. उनका क्या होगा. पैन-आधार लिंक की डेडलाइन 31 दिसंबर है और 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों ने लिंकिंग प्रोसेस पूरा नहीं किया है. उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिनका पैन टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके अलॉट किया था.

31 दिसंबर के बाद क्या होगा?

डेडलाइन के बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएगा. जो लोग अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने में फेल रहेंगे उन्हें कई पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और जो लोग अभी पैन को आधार से लिंक करेंगे उन्हें 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी क्योंकि ओरिजिनल तारीख निकल चुकी है.

पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?

पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय दिक्कतें होंगी

TDS/TCS अधिक देना होगा

TCS/TDS सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे

बैंक अकाउंट खोलने और क्रेडिट/डेबिट कार्ड पाने में दिक्कत होगी

लोगों को 50,000 रुपये से अधिक कैश जमा करने में भी समस्या होगी

KYC पर पाबंदियां लग जाएंगी

पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लिंक आधार चुनें

अपना आधार नंब, पैन डालें और वैलिडेट पर क्लिक करें

OTP डालें और 1,000 रुपये का पेमेंट करें

कुछ दिनों बाद फिर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं

लिंक आधार ऑप्शन के तहत पहले की तरह अपनी डिटेल्स डालें

एक पॉप-अप आएगा जिसमें लिखा होगा, 'आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो गई है'

जारी रखें पर क्लिक करें, मांगी गई डिटेल्स डालें

सभी डिटेल्स चेक करने के बाद अपने आधार को वेरिफाई करें

फिर 6-डिजिट का OTP डालकर लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें, वैलिडेट पर क्लिक करें