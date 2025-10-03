PPF Interest Rate: फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से हर तिमाही पीपीएफ (PPF) समेत स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम की ब्‍याज दर को घोष‍ित क‍िया जाता है. अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए सरकार की तरफ से पीपीएफ की ब्याज दर को 7.1% पर बरकरार रखा गया है. इस स्‍मॉल सेव‍िंग स्‍कीम का अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है. आप इसका अकाउंट पोस्‍ट ऑफ‍िस में खोले या बैंक में, दोनों की ब्‍याज दर एक ही रहती है. पीपीएफ अकाउंट में ब्याज हर कैलेंडर मंथ के पांचवें दिन के अंत और महीने के अंत के बीच सबसे कम बैलेंस पर लगाया जाता है.

5 साल पुराने अकाउंट में पूरी तरह टैक्‍स फ्री पैसा

व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से यह ब्याज हर फाइनेंश‍ियल ईयर के आख‍िर में अकाउंट में जमा क‍िया जाता है. यद‍ि अकाउंट बैंक से पोस्ट ऑफिस या उल्टा ट्रांसफर होता है तो ब्याज उस फाइनेंश‍ियल ईयर के अंत में मिलता है, जिसमें खाता एक्‍ट‍िव रहा. 5 साल पुराने खाते पर ब्याज आयकर अधिनियम 1961 के तहत पूरी तरह टैक्‍स फ्री है. PPF अकाउंट खुलने के साल को छोड़कर 15 फाइनेंश‍ियल ईयर के बार मैच्‍योर हो जाता है. आप मैच्‍योर‍िटी पर पैसा न‍िकाल सकते हैं. 15 साल होने पर आप अकाउंट को बिना पैसा जमा क‍िये जारी रख सकते हैं या उसे जमा के साथ आगे बढ़ा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी

यद‍ि अकाउंटहोल्‍डर की मौत हो जाती है तो खाता बंद हो जाता है. नॉमिनी या कानूनी वारिस जमा जारी नहीं रख सकते. खाताधार की मौत पर अकाउंट बंद होने के पिछले महीने तक 7.1% ब्याज मिलेगा. हर फाइनेंश‍ियल ईयर में अकाउंट में आपको म‍िन‍िमम 500 रुपये और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा करने जरूरी होते हैं. यह ल‍िम‍िट अपने और नाबालिग के अकाउंट में जमा की गई रकम को म‍िलाकर होती है.

पीपीएफ पर फायदा

पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करने पर आयकर अधिनियम के सेक्‍शन 80C के तहत छूट मिलती है. ब्याज और मैच्‍योर‍िटी अमाउंट भी टैक्‍स फ्री है. यद‍ि आप किसी फाइनेंश‍ियल ईयर में 500 रुपये से कम जमा करते हैं तो अकाउंट बंद हो जाता है. बंद खाते से लोन या निकासी नहीं हो सकती. बंद खाते को फिर से शुरू करने के लिए 500 रुपये सालाना के साथ 50 रुपये प्रत्‍येक डिफॉल्ट ईयर का चार्ज देना होगा.