अमेरिका में तबाही का तूफान, विंटर स्टॉर्म का कहर! 16,000 फ्लाइट्स कैंसिल

Winter Storm in US : अमेरिका में आए एक बड़े बर्फीले तूफान ने तबाही मचा कर रख दी है. कोविड के बाद से ये सबसे बड़ी हवाई यात्रा में रुकावट है. इस तूफान को कारण कुछ बड़ी एयरलाइंस को अपनी आधी से अधिक शेड्यूल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ीं हैं. फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के डेटा के अनुसार, शनिवार से सोमवार तक 16,000 से अधिक अमेरिकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, क्योंकि तूफान बड़े आबादी वाले इलाकों में पहुंच गया और पूरे देश में एयरलाइन नेटवर्क को बाधित कर दिया है.

तूफान का कहर

FlightAware के मुताबिक, अकेले रविवार को एयरलाइंस ने 10,300 से अधिक अमेरिकी फ्लाइट्स रद्द कर दीं. एविएशन एनालिटिक्स फर्म Cirium के अनुसार, रविवार को महामारी के बाद से सबसे अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुईं हैं. तूफान के रास्ते में बड़े हब वाली एयरलाइंस पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा. अमेरिकन एयरलाइंस ने रविवार के अपने 55% से ज़्यादा शेड्यूल को कैंसिल कर दिया. जबकि जेटब्लू एयरवेज ने 70% से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दीं. Cirium के अनुसार, डेल्टा एयर लाइन्स ने 40% से अधिक और यूनाइटेड एयरलाइंस ने लगभग 38% फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं.

शिकागो सबसे ज्यादा प्रभावित

Cirium के डेटा से पता चलता है कि अमेरिका के पूर्वी हिस्से के प्रमुख हवाई अड्डे लगभग बंद हो गए. न्यूयॉर्क समय के अनुसार सुबह 10 बजे तक, नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ला गार्डिया और जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 80% से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं. जबकि वाशिंगटन रीगन नेशनल में 90% से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुईं बोस्टन लोगान, शार्लोट डगलस और शिकागो भी सबसे अधिक प्रभावित हुए.

मौसम का असर पूर्वोत्तर से कहीं अधिक दूर तक फैला. टेक्सास और दक्षिण के कुछ हिस्से सबसे पहले प्रभावित हुए हैं. यहां जमने वाली बारिश और बर्फ ने डलास-फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन और ऑस्टिन सहित प्रमुख हब पर ऑपरेशन को बाधित कर दिया है. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा से पता चलता है कि रविवार तक दक्षिण और मिडवेस्ट में कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे क्योंकि बर्फ और हिमपात ने रनवे को असुरक्षित बना दिया था, जिससे पूरे एयरलाइन नेटवर्क में लगातार रुकावटें आई है.

सोमवार तक तबाही मचाता रहेगा तूफान!

उम्मीद है कि तूफान सोमवार तक पूर्व में तबाही मचाता रहेगा. अमेरिकी मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, न्यू इंग्लैंड में 18 इंच (45.7 सेंटीमीटर) तक बर्फ पड़ सकती है, जबकि न्यूयॉर्क शहर में एक फुट तक बर्फ गिरने की संभावना है. इस बारिश का कुछ हिस्सा ओलों के रूप में गिर सकता है, जिससे सड़कों और रनवे पर भारी बर्फ जमने का खतरा बढ़ जाएगा. तूफान से पहले एयरलाइंस ने इमरजेंसी प्लान बनाना शुरू कर दिया था.

डेल्टा 28 जनवरी तक साउथ और साउथईस्ट के 41 एयरपोर्ट पर यात्रियों को बिना किसी किराए के अंतर के फ्लाइट रीबुक करने की इजाजत दे रही है, जिसमें अटलांटा, डलास, ऑस्टिन, ह्यूस्टन, चार्ल्सटन और मेम्फिस शामिल हैं. यूनाइटेड एयरलाइंस बोस्टन, नेवार्क और न्यूयॉर्क के ला गार्डिया समेत 61 एयरपोर्ट पर प्रभावित यात्रियों के लिए चेंज फीस और किराए का अंतर माफ कर रही है.