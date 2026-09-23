/WION Iconic Tourism Summit: वीजा से लेकर डायरेक्ट फ्लाइट पर फोकस, अर्जेंटीना और अफ्रीका का सफर होगा आसान

The WION Iconic Tourism Summit and Awards 2026: दिल्ली में WION का Iconic Tourism Summit आयोजित किया गया. समिट में “Borders Without Barriers: The Diplomacy of Visas & Mobility” सेशन के दौरान वीजा,ट्यूरिज्म, ट्रैवल फैसिलिटी और अंतरराष्ट्रीय मोबिलिटी पर गहन चर्चा हुई.
पैनल में शामिल भारत में हाई कमिश्नर Lalatiana Accouche, भारत में अर्जेंटीना के राजदूत Mariano Agustín Caucino, दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर Anil Sooklal और VFS Global के हेड ऑफ ऑपरेशंस–इंडिया शरद गोस्वामी ने आसान वीजा प्रोसेस, बेहतर एयर कनेक्टिविटी और डिजिटल ट्रैवल सिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया. चर्चा में शामिल अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका के राजदूतों ने भारतीय यात्रियों के लिए आसान पहुंच बनाने पर जोर दिया.
आसान वीजा, बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर
चर्चा के दौरान पैनल का फोकस वीजा पॉलिसी, कनेक्टिविटी और बदलते ट्रैवल पैटर्न के साथ ट्यूरिज्म से दो देशों के बीच मजबूत संबंधों पर चर्चा हुई.स्पीकर्स ने ग्लोबल साउथ, यूथ एक्सचेंज, तकनीक और आसान पहुंच की बदौलत ट्यूरिज्म सेक्टर में बढ़ती संभावना को मंथन किया गया.
भारत-दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों में पर्यटन की नई उड़ान
भारत में दक्षिण अफ्रीका के हाई कमिश्नर अनिल सूकलाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन ने रिश्तों में मजबूती लाने का काम किया है. उन्होंने ब्रिक्स समिट पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि BRICS देशों के बीच बदलते दृष्टिकोण से आपसी रिश्तों पर सकारात्मक असर पड़ा है. दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध और मजबूत रिश्ते हैं, हालांकि इसका पूरा फायदा अभी पर्यटन क्षेत्र को नहीं मिल सका है. उन्होंने दोनों देशों के बीच टूरिज्म को और गहरा करने के नए रास्ते तलाशने की जरूरत बताई है. पर्यटन की बदौलत दो देशों के बीच आर्थिक और कारोबारी रिश्तों को और मजबूत किया जा सकता है.
भारत-अर्जेंटीना टूरिज्म कनेक्शन को नई उड़ान
भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कौसिनो ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच पर्यटन को बढ़ाने के लिए और बेहतर और ठोस कदम उठाए जाने चाहिए. मैड्रिड के लिए बेहतर एयर कनेक्शन से दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाए जाने पर जोर दिया. उन्होंने भरोसा दिया कि अर्जेंटीना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहा है.