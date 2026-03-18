विकसित भारत का रोडमैप तैयार करेगा बैंकिंग सेक्टर, घटते NPA से बैंक हो रहे मजबूत : सली एस नायर

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Salee S Nair in WION World Pulse: जी मीडिया के अंग्रेजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम WION World Pulse इवेंट में शामिल हुए तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के सीईओ सली एस नायर (Salee S Nair) ने कहा कि पिछले एक दशक से बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिव बदलाव हुए हैं. 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में बैंकिंग सेक्टर सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा है. उन्होंने कहा कि बैंक अब सिर्फ लेनदेन का जरिया नहीं बल्कि विकास के सारथी बन गए हैं. उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के NPA पर बात करते हुए कहा कि साल 2015 में जहां बैकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 11 प्रतिशत था, साल 2025 में घटकर वह सिर्फ 2 फीसदी रह गया है. उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना बहुत जरूरी है.
उन्होंने कहा कि बैंकों का बैलेंसशीट सुधर रहा है. एनपीए का बोझ कम हो रहा है. बैंकिंग सेक्टर पहले से और सुरक्षित हो रहे हैं. आमतौर पर बैंकिंग सेक्टर नॉमिनल GDP ग्रोथ के हिसाब से ग्रो करता है. भारत ने 2047 के लिए विकसित भारत का लक्ष्य रखा है. मुझे लगता है कि हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 18000-20000 डॉलर प्रति व्यक्ति इनकम की ओर बढ़ रहे हैं.
डियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए WION World Pulse में कनेक्ट हुए नायर ने निवेश की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, जिससे देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी. इसके लिए फंड की जरूरत होगी, जिसके लिए बैंकिंग सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में बहुत हलचल देखने को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में एनबीएफसी (NBFCs) के वित्तीय कायाकल्प के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की, जो कि विकसित भारत और भारत के ग्रोथ फेज के साथ संतुलन बना सके. भारत में 2025 में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश मिले हैं. हालांकि, ग्लोबल ट्रेड में मचे उथल-पुथल के चलते लिक्विडिटी को लेकर मामूली डर भी बना हुआ है, बावजूद इसके भारत 2026 में हाई प्रॉफिट, लो एनपीएऔरबेहतर क्रेडिट ग्रोथ के साथ आगे बढेगा.