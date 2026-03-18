Ashish Kumar Chauhan in WION World Pulse: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान का कहना है क‍ि आधुन‍िक पूंजीवाद पुराने नियमों से नहीं बंधा है. वह बुधवार को जी मीड‍िया के अंग्रेजी न्‍यूज चैनल के कार्यक्रम WION World Pulse इवेंट में बोल रहे थे. उन्‍होंने कहा क‍ि आज बड़े-बड़े बिजनेस बिना भारी पूंजी और मजबूत बैलेंस शीट के भी खड़े क‍िये जा सकते हैं. टेक्‍नोलॉजी और अच्‍छे आइडिया अब सफलता का आधार बन गए हैं. एनएसई के एमडी और सीईओ ने इकोनॉमी पल्स पैनल डिस्कशन में कहा क‍ि पिछले 35 साल के दौान मैंने कई बिजनेस को फंड जुटाते और आगे बढ़ते देखा है.

उन्‍होंने कहा आज से 50-100 साल पहले पूंजीवाद का मतलब- ज्‍यादा पैसा लगाकर, ज्‍यादा कमाने से था. लेकिन 90 के दशक में नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद काफी कुछ बदल गया है. इंजीनियरिंग डिग्री लेकर लोगों ने आईटी बिजनेस शुरू कर द‍िया और आज वे 100 से 200 बिलियन डॉलर का कारोबारी साम्राज्‍य खड़ा कर द‍िया.

आज पूंजीवाद को पूंजी की जरूरत नहीं

चौहान ने जोर देकर कहा क‍ि पहले पूंजीवाद के ल‍िए पूंजी चाहिए होती थी. लेकिन आज पूंजीवाद को पूंजी की जरूरत नहीं है. बिना बैलेंस शीट के भी बिजनेस को अच्‍छे लेवल पर खड़ा क‍िया जा सकता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 1993 में इंफोसिस जब आईपीओ (IPO) लाई तो उस समय उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था क्योंकि उस समय लोग नहीं समझ पाए थे कि आईटी बिजनेस क‍िस तरह काम करता है. लेकिन आज की पीढ़ी ने इसे पूरी तरह बदल दिया है.

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बड़े लेवल पर बिजनेस खड़ा करने का मौका दे रही टेक्नोलॉजी

Zomato, Swiggy और इसके अलावा कई कंपन‍ियां बिना पैसे, बिना बैलेंस शीट के शुरू हुईं और आज वे 10-20-50 बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी हैं. चौहान ने कहा कि यह हर सेक्टर में हो रहा है. मॉर्डन इंड‍िया और आधुनिक टेक्नोलॉजी आपको बड़े लेवल पर बिजनेस को खड़ा करने का मौका देती है. यद‍ि आपका आइडिया अच्छा है तो NSE आपके लिए फंड जुटाने में मदद करेगा.

कार्यक्रम की शुरुआत में क्‍या बोले डॉ. सुभाष चंद्रा?

इवेंट की शुरुआत जी ग्रुप के फाउंडर और मेंटर, पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा के कीनोट एड्रेस से हुई. उन्होंने कहा कि हम 'इनफॉर्मेशन ओवरलोड' के युग में जी रहे हैं. ऐसे समय में डिप्लोमेसी को WION जैसे व‍िश्‍वसनीय ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है. डॉ. चंद्रा ने इस दौरान पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि WION World Pulse का मकसद अपने समय की नब्ज को समझना और सही र‍िफरेंस देना है.