Advertisement
trendingNow13065460
Hindi NewsबिजनेसTCS के बाद Wipro ने काम से जुड़े न‍ियमों में क‍िया बदलाव, अब 6 घंटे ऑफिस में बिताना जरूरी!

TCS के बाद Wipro ने काम से जुड़े न‍ियमों में क‍िया बदलाव, अब 6 घंटे ऑफिस में बिताना जरूरी!

Wipro Work From Home Policy: व‍िप्रो की तरफ से जारी ई-मेल में कहा गया क‍ि 6 घंटे ऑफिस में मौजूदगी का म‍िन‍िमम टाइम है. काम के कुल घंटे 9.5 घंटे ही रहेंगे. ड्यूटी का बाकी टाइम घर से पूरा करना होगा. आपको बता दें 283 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी धीमी हो गई है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TCS के बाद Wipro ने काम से जुड़े न‍ियमों में क‍िया बदलाव, अब 6 घंटे ऑफिस में बिताना जरूरी!

Wipro Work From Office Rules: प‍िछले द‍िनों देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने अपने वर्क फ्रॉम होम से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया था. इसके बाद अब बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी विप्रो (Wipro) ने अपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी में बदलाव कर द‍िया है. कंपनी की तरफ से नए न‍ियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है. अब कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना जरूरी होगा. इसके साथ ही हर द‍िन ऑफिस में कम से कम 6 घंटे ब‍िताने जरूरी होंगे. छह घंटे के टाइम को एंट्री और एग्जिट पंच से तय क‍िया जाएगा. कंपनी के पास करीब 2.34 लाख कर्मचारी हैं.

हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी

विप्रो (Wipro) पहले से हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही थी. इसके तहत हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी था. लेकिन अब इसमें नया न‍ियम जोड़ा गया है. इसके तहत कम से कम 6 घंटे ऑफ‍िस आना जरूरी होगा. यद‍ि कोई कर्मचारी इन तीन द‍िन में क‍िसी द‍िन ऑफ‍िस में छह घंटे से कम रहा तो उसकी आधे द‍िन की लीव कट हो जाएगी. हफ्ते में तीन दिन पूरे नहीं होने पर बाकी दिनों की भी  लीव कट जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा नया न‍ियम
कंपनी की तरफ से टेम्परेरी रिमोट वर्किंग (अस्थायी वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा को जारी रखा गया है. लेकिन अब यह साल में 15 द‍िन की बजाय महज 12 दिन ही म‍िलेगा. इन द‍िनों को पर्सनल हेल्थ, बीमारी या परिवार की केयर के लि‍ये यूज क‍िया जा सकता है. कंपनी की तरफ से जारी इंटरनल ई-मेल में व‍िप्रो की तरफ से कहा गया क‍ि हाइब्रिड वर्क उसकी आने वाली वर्कप्लेस स्ट्रैटेजी का ह‍िस्‍सा है. "हमें सभी एसोसिएट से उम्मीद है क‍ि वे कंपनी पॉलिसी को पूरी तरह फॉलो करें. इससे आपस में सहयोग बढ़ने के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है.'

ऑफिस में 6 घंटे की मौजूदगी जरूरी
कंपनी की तरफ से जारी ई-मेल में कहा गया क‍ि 6 घंटे महज ऑफिस में मौजूदगी का म‍िन‍िमम टाइम है. काम के कुल घंटे 9.5 घंटे ही रहेंगे. ड्यूटी का बाकी टाइम घर से पूरा करना होगा. आपको बता दें 283 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी धीमी हो गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से डिलीवरी मॉडल पर असर डाल रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि अब प्रोजेक्ट्स 2-3 साल नहीं, बल्कि दो महीने में लॉन्च हो रहे हैं. यही कारण है क‍ि फास्‍ट कोऑर्डिनेशन और सहयोग के लिए ऑफिस में रहना जरूरी है.

टीसीएस ने 5 द‍िन आना जरूरी क‍िया
क्‍वेस कॉर्प के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरुप्रसाद श्रीनिवासन ने कहा क‍ि रूटीन काम अकाउंटिंग, डेटा हैंडलिंग को घर से आसानी से क‍िया जा सकता है. लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क के लिए टीम का फिजिकली साथ रहना जरूरी है. इससे काम की क्‍वाल‍िटी में सुधार होता है. इससे पहले टीसीएस ने पिछले साल 5 दिन ऑफिस आना जरूरी कर द‍िया है. क‍िसी भी तरह के हेल्थ इश्यू पर महीने में 2 दिन WFH ले सकते हैं. वेरिएबल पे को ऑफिस अटेंडेंस से जोड़ द‍िया गया है.

इसके अलावा इंफोसिस की तरफ से भी नवंबर 2023 में न‍ियम में बदलाव क‍िया गया. इसके तहत जॉब लेवल 5 और नीचे वाले कर्मचारियों को हर महीने में कम से कम 10 दिन ऑफिस आना जरूरी होगा. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Wipro

Trending news

डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
Suresh Kalmadi
जिस कॉमनवेल्थ ने बदली दिल्ली की सूरत, उसी ने डुबो दिया सुरेश कलमाड़ी का करियर
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
deepam
दीपम विवाद: स्टालिन सरकार को लगा झटका, HC ने स्तंभ पर दीप जलाने को दी हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना