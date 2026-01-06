Wipro Work From Office Rules: प‍िछले द‍िनों देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस (TCS) ने अपने वर्क फ्रॉम होम से जुड़े न‍ियमों में बदलाव क‍िया था. इसके बाद अब बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी विप्रो (Wipro) ने अपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस पॉलिसी में बदलाव कर द‍िया है. कंपनी की तरफ से नए न‍ियमों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है. अब कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना जरूरी होगा. इसके साथ ही हर द‍िन ऑफिस में कम से कम 6 घंटे ब‍िताने जरूरी होंगे. छह घंटे के टाइम को एंट्री और एग्जिट पंच से तय क‍िया जाएगा. कंपनी के पास करीब 2.34 लाख कर्मचारी हैं.

हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी

विप्रो (Wipro) पहले से हाइब्रिड मॉडल पर काम कर रही थी. इसके तहत हफ्ते में तीन दिन ऑफिस आना जरूरी था. लेकिन अब इसमें नया न‍ियम जोड़ा गया है. इसके तहत कम से कम 6 घंटे ऑफ‍िस आना जरूरी होगा. यद‍ि कोई कर्मचारी इन तीन द‍िन में क‍िसी द‍िन ऑफ‍िस में छह घंटे से कम रहा तो उसकी आधे द‍िन की लीव कट हो जाएगी. हफ्ते में तीन दिन पूरे नहीं होने पर बाकी दिनों की भी लीव कट जाएगी.

वर्क फ्रॉम होम से जुड़ा नया न‍ियम

कंपनी की तरफ से टेम्परेरी रिमोट वर्किंग (अस्थायी वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा को जारी रखा गया है. लेकिन अब यह साल में 15 द‍िन की बजाय महज 12 दिन ही म‍िलेगा. इन द‍िनों को पर्सनल हेल्थ, बीमारी या परिवार की केयर के लि‍ये यूज क‍िया जा सकता है. कंपनी की तरफ से जारी इंटरनल ई-मेल में व‍िप्रो की तरफ से कहा गया क‍ि हाइब्रिड वर्क उसकी आने वाली वर्कप्लेस स्ट्रैटेजी का ह‍िस्‍सा है. "हमें सभी एसोसिएट से उम्मीद है क‍ि वे कंपनी पॉलिसी को पूरी तरह फॉलो करें. इससे आपस में सहयोग बढ़ने के साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है.'

ऑफिस में 6 घंटे की मौजूदगी जरूरी

कंपनी की तरफ से जारी ई-मेल में कहा गया क‍ि 6 घंटे महज ऑफिस में मौजूदगी का म‍िन‍िमम टाइम है. काम के कुल घंटे 9.5 घंटे ही रहेंगे. ड्यूटी का बाकी टाइम घर से पूरा करना होगा. आपको बता दें 283 बिलियन डॉलर की आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी धीमी हो गई है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से डिलीवरी मॉडल पर असर डाल रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि अब प्रोजेक्ट्स 2-3 साल नहीं, बल्कि दो महीने में लॉन्च हो रहे हैं. यही कारण है क‍ि फास्‍ट कोऑर्डिनेशन और सहयोग के लिए ऑफिस में रहना जरूरी है.

टीसीएस ने 5 द‍िन आना जरूरी क‍िया

क्‍वेस कॉर्प के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुरुप्रसाद श्रीनिवासन ने कहा क‍ि रूटीन काम अकाउंटिंग, डेटा हैंडलिंग को घर से आसानी से क‍िया जा सकता है. लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क के लिए टीम का फिजिकली साथ रहना जरूरी है. इससे काम की क्‍वाल‍िटी में सुधार होता है. इससे पहले टीसीएस ने पिछले साल 5 दिन ऑफिस आना जरूरी कर द‍िया है. क‍िसी भी तरह के हेल्थ इश्यू पर महीने में 2 दिन WFH ले सकते हैं. वेरिएबल पे को ऑफिस अटेंडेंस से जोड़ द‍िया गया है.

इसके अलावा इंफोसिस की तरफ से भी नवंबर 2023 में न‍ियम में बदलाव क‍िया गया. इसके तहत जॉब लेवल 5 और नीचे वाले कर्मचारियों को हर महीने में कम से कम 10 दिन ऑफिस आना जरूरी होगा.