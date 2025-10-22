Advertisement
trendingNow12971222
Hindi Newsबिजनेस

Share Market: मजबूत GDP की बदौलत कमबैक कर रहा शेयर बाजार,पहली तिमाही आंकड़ों ने दिखाया दम

मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक इंडीकेटर्स के चलते घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछली पांच तिमाहियों में सबसे मजबूत वृद्धि है. यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 22, 2025, 03:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Share Market: मजबूत GDP की बदौलत कमबैक कर रहा शेयर बाजार,पहली तिमाही आंकड़ों ने दिखाया दम

Share Market: मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक इंडीकेटर्स के चलते घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछली पांच तिमाहियों में सबसे मजबूत वृद्धि है. यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई. नए ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि और मजबूत मांग के कारण, सेवा क्षेत्र का पीएमआई अगस्त 2025 में बढ़कर 62.9 हो गया, जो 15 वर्षों में इसका उच्चतम स्तर है. 

आईसीआरए एनालिटिक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा जीएसटी काउंसिल द्वारा मौजूदा चार कर स्लैब को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-दर संरचना में सरल बनाने और चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं जैसे महंगी कारों,तंबाकू और सिगरेट के लिए 40 प्रतिशत की विशेष स्लैब का प्रस्ताव देने से सेंटीमेंट को बल मिला. 
अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में श्रम बाजार में हालिया कमजोरी का हवाला देते हुए वर्ष की पहली ब्याज दरों में कटौती के बाद शेयर बाजारों में तेजी आई. 

हालांकि, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बनी अनिश्चितता और घरेलू शेयर बाजारों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की निरंतर निकासी के कारण कुल लाभ सीमित रहा. इस बीच एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष सितंबर तक इक्विटी म्यूचुअल फंड श्रेणी में देखे गए रुझानों में,इक्विटी म्यूचुअल फंड की सभी श्रेणियों ने 3, 5 और 10 वर्ष की अवधि में पॉजिटिव कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया, स्मॉल कैप फंड ने 5 और 10 वर्ष की अवधि में मैक्सिमम कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लार्ज कैप फंड ने 1 वर्ष की अवधि में लगभग 4.92 प्रतिशत का नेगेटिव कैटेगरी एवरेज रिटर्न दिया. इसी तरह, इस महीने डेट म्यूचुअल फंड श्रेणी में भी रुझान देखे गए.क्रेडिट रिस्क फंड ने 6-वर्ष, 1-वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्ष की अवधि में अधिकतम औसत रिटर्न दिया. कम अवधि वाले फंड ने 1 महीने में अधिकतम औसत रिटर्न (18.57 प्रतिशत) दिया.  डेट म्यूचुअल फंड की सभी श्रेणियों ने 1, 3, 5 और 10 वर्ष की अवधि में पॉजिटि रिटर्न दिया. इसके अलावा, क्रेडिट रिस्क फंडों ने 6-माह, 1, 3 और 5 वर्ष की अवधि में अधिकतम औसत रिटर्न दिया. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Share

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक