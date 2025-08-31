 शेयर बाजार से महीनेभर में निकाली 35000 करोड़ की पूंजी, IPO में दबाकर पैसा लगा रहे विदेशी निवेशक
शेयर बाजार से महीनेभर में निकाली 35000 करोड़ की पूंजी, IPO में दबाकर पैसा लगा रहे विदेशी निवेशक

विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार को लेकक रणनीति बदलने लगी है. ये FII जहां भारतीय  शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं तो वहीं प्राइमरी बाजार, यानी आईपीओ बाजार में पैसा लगा रहे हैं. ताजा आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 31, 2025, 02:30 PM IST
FII Investment: विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर बाजार को लेकक रणनीति बदलने लगी है. ये FII जहां भारतीय  शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं तो वहीं प्राइमरी बाजार, यानी आईपीओ बाजार में पैसा लगा रहे हैं. ताजा आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं. विदेशी संस्थागत निवेशक  स्टॉक एक्सचेंज यानी सेकेंडरी मार्केट में ताबड़तोड़ बिकवाली कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ और एफपीओ में खूब पैसा निवेश कर रहे हैं.  स्‍टॉक एक्‍सचेंजों के माध्‍मय से एफआईआई ने अगस्‍त में 39063 करोड़ रुपये के शेयर बेचे है , जबकि आईपीओ और एफपीओ के जरिए वो 40305 करोड़ रुपए का निवेश किया.   

विदेशी निवेशकों  ने बदली चाल  
 
विदेशी संस्थागत निवेशक स्टॉक एक्सचेंज (सेकेंडरी मार्केट) में एक तरफ बिकवाली कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्राइमरी मार्केट (आईपीओ, एफपीओ आदि) के जरिए इक्विटी में निवेश कर रहे हैं. एनालिस्ट्स ने कहा कि एफआईआई ने अगस्त में 40,305 करोड़ रुपए का निवेश प्राइमरी मार्केट में किया है. टैरिफ नीतियों और एक्सचेंज रेट में अचानक बदलाव भी एफआईआई के व्यवहार पर असर डाल रहे हैं.  जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि निकट भविष्य में इन कारकों में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है.  अगस्त में एफआईआई ने अपनी बिकवाली जारी रखी और एक्सचेंजों के माध्यम से कुल 39,063 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची.  

अगस्त में हुई इस बिकवाली के साथ, 2025 में अब तक एफआईआई की कुल बिकवाली 170,940 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है.  यह सिलसिला पिछले साल भी जारी था. 2024 में एफआईआई द्वारा 1,21,210 करोड़ रुपए की कुल बिकवाली की गई थी.  विजयकुमार के अनुसार, एफआईआई द्वारा की गई इस भारी बिकवाली का सीधा कारण यह है कि अन्य बाजारों की तुलना में भारत में मूल्यांकन अपेक्षाकृत अधिक है.  एफआईआई सस्ते बाजारों में पैसा लगा रहे हैं.  
उन्होंने कहा, "यह ध्यान रखना जरूरी है कि एफआईआई लंबे समय से प्राथमिक बाजार में लगातार खरीदार बने हुए हैं.  

हालांकि, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के 2027 तक 4,26,45,000 करोड़ रुपए (5 ट्रिलियन डॉलर) के सकल घरेलू उत्पाद तक पहुंचने का अनुमान है और 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा. 2030 तक, भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.  

मजबूत  जीडीपी का असर 

सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार तेज बनी हुई है.  चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत के मजबूत स्तर पर पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की इसी तिमाही में यह वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी.अगले महीने की शुरुआत में कई उच्च-आवृत्ति संकेतक जारी होने वाले हैं. रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अनुसंधान) अजीत मिश्रा ने कहा कि आने वाले हफ्ते में निवेशक एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और कम्पोजिट पीएमआई के साथ-साथ ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर भी बारीकी से नजर रखेंगे. इसके अतिरिक्त, जीएसटी परिषद की बैठक पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा. आईएएनएस

